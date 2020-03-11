Безпека понад усе: Наомі Кемпбелл подорожує у захисному костюмі

Британська супермодель Наомі Кемпбелл з'явилася у міжнародному аеропорті Бредлі не просто у респіраторній масці та рукавичках, а навіть у антибактеріальному костюмі.

Для стовідсоткового захисту від можливого зараження коронавірусом модель доповнила "уніформу" окулярами. "Безпека понад усе – наступний рівень", – іронічно коментує Наомі свій новий образ в інстаграмі.

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Незважаючи на подібну екіпіровку, модель все ж таки залишається стильною, одягаючи зверху на захисний костюм двосторонній кашеміровий кейп Burberry.

Наомі Кемпбелл ще до спалаху епідемії коронавірусу скрупульозно слідкувала за дезінфекцією себе та свого чергового місця перебування. У своєму влозі півроку тому вона демонструвала, як очищає поверхні та предмети літака, з якими обов'язково чи напевно буде контактувати. Часто таку її поведінку сприймали, як щось надмірне та глузували з селебріті у коментарях. Однак нині про топ-модель цілком можна сказати, що вона випередила свій час та стала першою зіркою, яка почала слідкувати за особистою безпекою на такому високому рівні.