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Безпека понад усе: Наомі Кемпбелл подорожує у захисному костюмі

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Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi

Британська супермодель Наомі Кемпбелл з'явилася у міжнародному аеропорті Бредлі не просто у респіраторній масці та рукавичках, а навіть у антибактеріальному костюмі.

Для стовідсоткового захисту від можливого зараження коронавірусом модель доповнила "уніформу" окулярами. "Безпека понад усе – наступний рівень", – іронічно коментує Наомі свій новий образ в інстаграмі.

До теми Епідемія коронавірусу у світі: як зірки мандрують з медичними масками

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Safety first.

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

Незважаючи на подібну екіпіровку, модель все ж таки залишається стильною, одягаючи зверху на захисний костюм двосторонній кашеміровий кейп Burberry.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

Наомі Кемпбелл ще до спалаху епідемії коронавірусу скрупульозно слідкувала за дезінфекцією себе та свого чергового місця перебування. У своєму влозі півроку тому вона демонструвала, як очищає поверхні та предмети літака, з якими обов'язково чи напевно буде контактувати. Часто таку її поведінку сприймали, як щось надмірне та глузували з селебріті у коментарях. Однак нині про топ-модель цілком можна сказати, що вона випередила свій час та стала першою зіркою, яка почала слідкувати за особистою безпекою на такому високому рівні.

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус Covid-19 Мода Наомі Кемпбелл LifeStyle
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