Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про покорительку сердець і єдину музу Живанші

Сьогодні, 4 травня, Одрі Хепберн могло виповнитися 90 років. Про неї досі говорять, як про жінку, яка уособлювала жіночність, ніжність та ангельську вроду. У неї, як у кожної справжньої жінки, були речі, про які вона часто замовчувала. З нагоди дня народження легенди журналісти LifeStyle 24 підготували для вас цікаві факти про легендарну акторку, які відкриють її для вас з іншої сторони.

Подейкують, що життя красивих жінок часто складається не найкращим чином. Ймовірно, Одрі Хепберн була народжена для того, щоб довести цю теорію. На її долю випало чимало випробувань, серед яких голод, два розлучення, викидні і рак. Але, попри те, що її життя було трагічною казкою, вона залишила за собою легкий спомин життєрадісної, граційної та чарівної леді.

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Зірка фільмів "Римські канікули" та "Сніданок у Тіффані" стала справжньою улюбленицею мільйонів. Отримавши світову знаменитість найбільшим дивом було те, що навколо неї не точилися брудні плітки, чутки та підозри.

Тож, як тендітній актрисі вдалося завоювати симпатію фанатів з усього світу і стати єдиною дамою серця знаменитого модельєра Юбера Живанші – читайте далі.

Цікаві й маловідомі факти про легендарну Одрі Хепберн

1. У венах талановитої акторки текла "блакитна кров".

Як відомо, Одрі народилася в Бельгії. Її батько був англо-ірландським банкіром, що було доволі звично на той час, чого не скажеш про її матір. Елла ван Гемстра володіла титулом голландської баронеси. В одному зі своїх інтерв'ю Одрі Хепберн сказала кумедну фразу, яка стала її відомим висловом.

Я наполовину ірландка, наполовину голландка, а народилася в Бельгії. Якби я була собакою, в мене були б великі проблеми,

– пожартувала кокетка.



Одрі Хепберн / wall.alphacoders.com

2. Ріст 170 сантиметрів, а вага не більше 50 кілограмів. У чому секрет її виточеної фігури?

Відповідь проста – у народженні в період перед Другою світовою війною. Річ у тім, що у віці 10 років Одрі Хепберн довелося пережити пекельні часи голоду. Якось у ході розмови вона розповіла про непростий період, який спіткав її родину. Це був далекий 1939 рік, на той час майбутня знаменитість жила в Нідерландах лише з матір'ю, оскільки батьки розлучилися, коли їй було шість років. Однак голод не обирав, до кого йти у гості.

Так, у 1944-45 роках маленькій Одрі довелося їсти цибулини від саджанців тюльпанів і випікати хліб з трави. У це складно повірити, але в дитячих роках, дівчинка була повненькою і її розміри помітно зменшилися після пережитого під час Другої світової війни.



Одрі Хепберн / Vanity Fair

Дорослу Одрі Хепберн мало втішав захват фанатів від її виточеної фігури, адже вона була результатом великої біди і принесла в її життя чимало неприємностей. До прикладу, через голодування в організмі Одрі Хепберн змінився обмін речовин і стався гормональний збій, що призвело до проблем зі здоров'ям і спровокувало чотири викидні.

Тож, чи стала щасливою Одрі Хепберн від своєї худорлявості? Ми можемо лише здогадуватися…

3. Маленькі слабкості у вигляді великих пачок цукерок або "особлива дієта від Одрі".

Про худорлявість юної Одрі "попілкувалася" Друга світова війна, однак, як кожна жінка, вона бачила на своїй талії кожен зайвий сантиметр, тому все-таки у зрілому віці почала дотримуватися дієти. У її раціоні обов'язково було п'ять прийомів їжі маленькими порціями. І вода. Багато води! Але ж як без хвилинної слабкості?



Одрі Хепберн / New York Times

Чи не є єдиною спокусою для Одрі Хепберн були малинові трюфелі. Зірка з королівською поставою могла купити велику пачку цукерок і з'їсти її на самоті. Якось вона зізналася, що в дитинстві шоколад в певній мірі компенсував її нестачу уваги від батьків.

Коли я була маленькою, у батьків вічно не вистачало часу на мене. Шоколад був моєю єдиною любов'ю і він жодного разу мене не зрадив,

– заявила Одрі Хепберн.

Також акторка зізналася, що в дитинстві мама розповідала їй про нещастя, які можуть спіткати її через зайву вагу. "Батько мене не любить тому, що я повна. Якщо ти будеш повною, тебе також ніхто не любитиме", – запевняла мати Одрі Хепберн. Якби ж вона знала, якою ціною їм з донькою доведеться схуднути...



Одрі Хепберн / Vanity Fair

4. Нездійсненна мрія стати балериною...через великі ступні.

Після війни Одрі Хепберн знайшла справу, якою хотіла б займатися. Це був балет. Благородно-бліда струнка дівчина з великими темними очима могла б стати ідеальною балериною. Однак тут на заваді стало співвідношення її росту, розміру ноги та стан здоров'я. Після тривалого голодування її організм не був готовий до сильних фізичних навантажень, а 41 розмір ноги мав не дуже привабливий вигляд у танцювальних чешках.

Тому навіть після навчання в престижній студії Лондона, вона була змушена закинути справу мрії і присвятити себе іншій галузі. Так і розпочалася її блискуча кар'єра акторки.

5. Єдина муза навіки закоханого модельєра Юбера де Живанші

Після початку акторської кар'єри і отриманого Оскара у 1953 році, Одрі Хепберн познайомилася з провідним модельєром того часу Юбером де Живанші. Він повинен був пошити сукні для її нової ролі у фільмі "Сабріна".



Одрі Хепберн і Юбер де Живанші / Tatler

Витончено-тендітна та кокетлива красуня одразу зайняла головне місце в серці завидного нареченого. Після знайомства їхні зв'язок був нероздільним. Юбер де Живанші згодився шити вбрання і для всіх інших ролей своєї музи.

Якось модельєра запитали, що зробило Одрі такою особливою, на що він одразу знайшов відповідь.

Вона мала елегантність, вона знала, як ходити, вона знала, чого вона хоче, вона знала про недоліки її обличчя, вона прекрасно знала себе. Вона була відвертою, чесною. Час від часу я казав слова "Хіба не краще, якби ми не показували її ключицю?", бо вона була дуже худою. На що Біллі Уайлдер сказав: "У Одрі – це її привабливість". Вона була доброю. Коли у моїй студії дзвонив телефон, я знав, що це була вона. Я відповідав і вона казала: "Я знаю, що ти зайнятий, але я хочу послати тобі великий поцілунок", і клала трубку. Це була Одрі,

– з ніжністю загадував акторку Юбер де Живанші.

В честь Одрі Хепберн він створив чорну сукню, в якій вона сяяла у фільмі "Сніданок у Тіффані" та перший аромат L'INTERDIT, що перекладався з французької як "заборонений" і став дебютним у новому напрямку модного дому Givanchy.



Одрі Хепберн і Юбер де Живанші через десятки років / W Magazine

6. Звичайні комплекси особливої Одрі.

Попри те, що актриса заслужила любов мільйонів шанувальників і стала улюбленицею знаменитих модельєрів, фотографів і режисерів, вона була дуже закомплексованою. Навіть нагорода Оскар, визнання іконою краси та стилю не додало їй впевненості у собі.

При зустрічі з відомим італійським дизайнером і взуттьовиком голлівудських зірок Сальваторе Феррагамо вона попросила зробити для неї туфлі, які перетворили б її 41 розмір ноги у витончену маленьку ступню.

Я не красуня. Моя мама одного разу назвала мене гидким каченям. Але якщо мої риси розглядати окремо, можна знайти дещо хороше,

– сказала якось про себе Одрі.

Після чого додала, що в її житті навіть були періоди, коли вона ненавиділа себе, вважаючи товстою (з вагою 50 кілограмів), занадто високою (з ростом 170 сантиметрів), або потворною (бувши іконою краси).



Одрі Хепберн / EPhotoZine