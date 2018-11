Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів

Британський журнал The Independent презентував підбірку з 30 найкращих дитячий книг, які рекомендує для прочитання батькам разом зі своїми дітьми.

У перелік ввійшли 30 книг: класичні твори і література XX і XXI століття, які вже стали класикою, а також сучасні видання. Рейтинг опубліковано на сайті The Independent.

"Ці книги витримали випробування часом, смаком і, найголовніше, читачами", – пише видання.

Перелік найкращих дитячих книг

1. Аліса в країні Чудес. Льюїс Керролл (XIX століття)

2. Казки братів Грімм (XIX століття)

3. Казки Ганса Християна Андерсена (XIX століття)

4. Тисяча і одна ніч (Народні казки)

5. Пітер Пен. Джеймс Баррі (1911 рік)

6. Подорож Пілігрима до Небесної країни. Джон Баньян (1678 рік)

7. Хроніки Нарнії. Клайв Льюїс (середина ХХ століття)

8. Північне сяйво. Філіп Пулман (1995 рік)

9. Гобіт, або Туди і звідти. Джон Рональд Руел Толкін (1937 рік)

10. Вітер у вербах. Кеннет Грем (1908 рік)

11. Король минулого і майбутнього. Теренс Вайт (1958 рік)

12. П'ятеро дітей і чудовисько. Едіт Несбіт (1902 рік)

13. Книга Джунглів. Редьярд Кіплінг (1894 рік)

14. Матильда. Роальд Даль (1988 рік)

15. Там, де живуть чудовиська. Моріс Сендак (1963 рік)

16. Історія Фердинанда. Монро Ліф (1936 рік)

17. Полювання на вовків в Віллоубі. Джейн Ейкен (1962 рік)

18. Чарівник Середземномор'я. Урсула Гребер де Гуїн (1968 рік)

19. Том і Опівнічний сад. Філіпа Пірс (1954 рік)

20. Привид Томаса Кемпе. Пенелопа Лайвлі (1954 рік)

21. Серія книг про пригоди Гаррі Поттера. Джоан Роулінг (друга половина ХХ століття)

22. Опудала. Роберт Уестал (1981 рік)

23. Артеміс Фаул. Йон Колфер (2001 рік)

24. Down with Skool! A Guide to School Life for Tiny Pupils and their Parents. Джеффір Уїллансом (1953 рік)

25. Миша і її дитя. Рассел Хобан (1967 рік)

26. Хрестики-нулики. Мелорі Блекор (2001 рік)

27. Дерево брехні. Френсіс Хардінг (2015 рік)

28. Як приручити дракона. Крессида Коуелл (2003 рік)

29. Казка про Кролика Пітера. Беатріс Поттер (1902 рік)

30. Шкільні роки Тома Брауна, Томас Г'юз (1857 рік)