Безвіз з Монголією: п'ятірка цікавих місць для подорожі

8 листопада Україна підписала угоду з Монголією про взаємне скасування віз. Відтепер українці матимуть змогу перебувати на території цієї азійської країни до трьох місяців упродовж пів року. Унікальні ландшафти і традиції зроблять навіть недовгу подорож незабутньою.

Монголія стала ще однією країною, куди безвізово можуть поїхати українці. Монголія – та унікальна країна, своєрідність якої найкраще демонструють не різнобарвні рекламні борди, а сухі цифри і голі факти. Майже половина громадян країни проживає в столиці Улан-Батор. Монголія – це 13 коней на одного жителя, 260 бездоганно сонячних днів у році, юрти як повноцінне житло, а не пережиток минулого, і пастухи з мобільними телефонами.

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Туризм в країні розвинений на гідному рівні завдяки іноземцям, які вже давно протоптали стежку до Монголії. Вона пропонує своїм гостям кілька варіантів відпочинку: екологічний, активний, культурний.

Столиця Улан-Батор

Столиця Монголії – мегаполіс, великий економічний і культурний центр. Історична частина міста – справжня пам’ятка культури, а гора Богдо-Хан-Уул внесена до попереднього списку ЮНЕСКО. Країна степів дійсно дбайливо зберегла культуру предків. Побут, одяг, їжа і традиції цього кочового народу, пройшовши крізь століття, увійшли в сучасний світ, не втративши свою самобутність. Справжня сьогоднішня Монголія — це дивна суміш із традицій і технологій: юрти і хмарочоси, стародавні буддійські храми і вуличні графіті, традиційний одяг і найдорожчий у світі кашемір, безкрайні простори і високошвидкісний Інтернет.



Столиця Улан-Батор вночі / Getty Images

Пам'ятник Чингисхану в Цонжін-Болдоге

Пам'ятник є найбільшою статуєю кінного вершника в світі. У Монголії – це ще й найбільша статуя Чингісхана. Всередині постаменту 40-метрової фігури розташована зона відпочинку, музей, гігантська карта завоювань Чингісхана, художня галерея, ресторани, більярдна і магазин сувенірів. Сходи і ліфт ведуть до оглядового майданчика, який розташований в голові коня на висоті 30 метрів. Звідти відкриваються дивовижні види на безкраї степи Монголії.



Пам'ятник Чингисхану в Цонжін-Болдоге / Getty Images

Пустеля Гобі

"Гобі" з монгольської мови перекладається, як "безводна територія". Вона розташована на півночі країни. Це найбільша пустеля в Азії та третя за величиною у світі. І її територія продовжує розширюватися. Пустеля практично не заселена, але час від часу трапляються кочуючі племена. Тут існує колосальний перепад температур: взимку температура може опускатися нижче 40 градусів за Цельсієм, а влітку підніматися до понад 45. Крім того, у Гобі розташоване найбільше кладовище динозаврів.



Пустеля Гобі / Getty Images

Каракорум - стародавнє місто

Місто було побудоване 1220 року за наказом Чингісхана як столиця заснованої ним Монгольської держави. Свого часу воно було центром торгівлі, мистецтва та релігії для всієї монгольської імперії. За легендою, місто від повеней охороняли 4 гранітні черепахи. Дві кам'яні черепахи збереглися поблизу монастиря Ердене-Зуу. Одну з них можна побачити біля його стін з північно-західного боку, іншу – недалеко в горах на південному сході. Руїни Каракорума взято під захист ЮНЕСКО. Сучасний Каракорум є історико-археологічним музеєм, популярним туристичним маршрутом, місцем проведення фестивалів і спортивних свят.



Черепаха, що охороняє Каракорум / Getty Images



Буддійський монастир Ердені-Дзу на території стародавнього міста / Gettiy Images



Національний парк Горхи-Терелдж

Природний парк, розташований в 80 км від столиці. Його пейзажі вважаються одними з найгарніших у Монголії. Природа представлена традиційними для цієї місцевості невисоким горами, покритими степовою рослинністю або лісом. Численні скелі, які нагадують зайця, динозавра, що спить, людину з книгою на колінах (оригінальні форми вивітрювання граніту). Скеля Мелхий-хал у вигляді велетенської черепахи стала символом національного парку. В'їзд у парк здійснюється через повністю дерев'яний міст через річку Тола, який витримує вагу великих автобусів. У південній частині парку знаходиться розвинена туристична інфраструктура. Є готелі, бази відпочинку, спа-курорт. Ще туристам пропонують відвідати Буддійський храм і парк скульптур динозаврів.



Національний парк Горхи-Терелдж / Getty Images