Безжалісна кар'єристка, яка зачарувала принца, – журналіст жорстко виразився про Меган Маркл

Близький знайомий герцогині Сассекської намагається довести її шанувальникам, що вона не та, за кого себе видає. 53-річний журналіст Пірс Морган дав нове скандальне інтерв'ю, в якому розповів деталі його знайомства з Меган Маркл і поділився своїми думками щодо новин про неї у пресі.

У своєму новому інтерв'ю для видання The Daily Mail, Пірс Морган жорстко висловився у сторону дружини принца Гаррі Меган Маркл. Він заявив, що давно знайомий з нею і вона показує із себе не ту, ким є насправді.

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Чоловік розповів, що його знайомство з Меган Маркл відбулося у 2015 році. Тоді акторка, яка вже була зіркою серіалу "Форс-мажори", і мріяти не могла про знайомство з принцом, тому підтримувала хороші стосунки з фахівцями з різних галузей. Журналіст зізнався, що знаменитість довго спілкувалася з ним у соціальних мережах, а після першої зустрічі попросилась у його програму Good Morning Britain. Також Пірс додав, що Меган розповіла йому багато речей про свою сім'ю та стосунки з батьком, однак він не має наміру їх оприлюднювати.



Пірс Морган / Getty Images

Після програми Меган надсилала йому багато повідомлень з подякою і словами захоплення, оскільки просила в нього порад щодо свого кар'єрного росту. Як стверджує журналіст, у той самий вечір у Лондоні Меган Маркл познайомилася з принцом Гаррі і одразу ж забула про нього, як про друга, не згадавши про його існування досі. Пірс Морган зізнався, що відчув на собі корисливість і нещирість намірів голлівудської акторки.

Нещодавно мені розповіли сумну історію, що стосується весілля Меган Маркл і принца Гаррі. Її розповів чоловік, який дуже добре знає цю пару і був одним із 250 гостей на закритій вечірці у Фрогмор-хаусі. На святкування весілля не було запрошено жодного з найближчих друзів Гаррі. Ці хлопці – не просто приятелі, вони разом з Гаррі пройшли довгий шлях. Відсутність запрошення їх неабияк зачепило. Але їх здивування тільки збільшилося, коли вони побачили, хто ж отримав ці запрошення. Це була величезна кількість селебріті, а саме Бекхемів, Елтона Джона, Джеймс Кордена, Ідріса Ельби, Серени Вільямс, Пріянки Чопри, Джорджа і Амаль Клуні. Їх образило те, що їх відсунули в бік через більш знаменитих людей, ніж вони,

– сказав Пірс Морган.

Чоловік припустив, що такі ж почуття переповнюють сім'ю Меган Маркл зі сторони батька, адже нікого окрім матері вона на весілля не запросила.

Місця для гостей Меган були зайняті людьми на кшталт Опри Уінфрі, що трохи здивувало тих, хто вважає весілля сімейною подією,

– продовжив журналіст.

53-річний чоловік додав, що його це не здивувало, оскільки досвід спілкування з "місіс Маркл" показав йому, що вона безжальна кар'єристка.

Не дивно, що її сім'я не в захваті від її нової ролі. Вона кинула їх всіх, як мішок з протухлою картоплею, щоб вони не отруїли її нове ідеальне королівське життя,

– гучно заявив знайомий Меган Маркл.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Він додав, що порівняння Меган з принцесою Діаною, яке зробив Джордж Клуні, його дуже зачепило, на його думку, у них немає абсолютно нічого спільного. Також він сказав, що заява актора була дещо дивною, оскільки лише нещодавно на захист герцогині Сассекської стали її невідомі подруги.

Так, це нагадує мені поведінку принцеси Діани, яка засуджувала пресу за переслідування, але водночас неодноразово вступала з нею в змову (я знаю, про що говорю, я – один з тих журналістів!), щоб домогтися позитивного висвітлення власної персони або звести рахунки з людьми, які їй не подобалися,

– ствердив Пірс Морган.



Принцеса Діана / Getty Images

"Коли Меган зустріла Гаррі, Меган не була наївною невинною 19-річною дівчиною, як Діана. Вона була 35-річною розлученою жінкою з успішною акторською кар'єрою, яка точно знала, на що йшла. Вона зачарувала красивого принца, який набагато молодший від неї і тепер насолоджується розкішним життям в палацах", – продовжив знайомий журналіст герцогині.

В кінці інтерв'ю він додав, що Меган Маркл не слід приписувати той надлишок уваги, який довелося пережити принцесі Діані, бо вона була найбільшою зіркою на планеті, а Меган не входить навіть в трійку зірок, які живуть у Кенсінгтонському палаці.

Проблема не в ЗМІ, а в токсичних відносинах Меган зі своєю сім'єю. І хороші друзі повинні були б порадити їй сісти разом з чоловіком в літак і відвідати батька, поки не стало надто пізно,

– завершив свій монолог Пірс Морган.