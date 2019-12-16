Бібліотеку в Нідерландах назвали найкращою будівлею 2019 року: в чому її особливість

Представники престижної архітектурної премії World Architecture Festival оприлюднили результати голосування. На їхню думку, найкращою будівлею 2019 року стала сучасна бібліотека, розташована в невеликому нідерландському місті Тілбург.

Офіційні дані оприлюднили на сайті World Architecture Festival. Організатори премії зазначили, що у переможця 2019 року були суттєві переваги, які й допомогли їм визначитись з вибором.

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За словами експертів, бібліотека в Тілбурзі була створена у будівлі, яку планували знести. Однак архітектори з відомої компанії Braaksma & Roos Architectenbureau вирішили дати другий шанс звичайному ангару. Вони розробили проєкт сучасної бібліотеки, в якому раціонально використали чималий простір.

Величезне приміщення дизайнери розділили на кілька зон, обладнаних у популярному стилі лофт. Зокрема, відвідувачі бібліотеки можуть просто насолодитись читанням книг у спеціальних залах, розробляти свої проєкти у креативних студіях, а також взяти участь у прослухуванні лекцій.

"Цей проєкт модернізував величезну будівлю, яка планувалася під знесення. У результаті було створено об'єкт, який може використовуватись у різних цілях: бібліотека, лекторій, простір для створення креативних ідей... Бібліотека має простори дуже різних масштабів, щоб їх використовували як великі групи людей, так і одна особа", – пояснили свій вибір представники World Architecture Festival.



Бібліотека в Нідерландах – найкраща будівля 2019 року / Arch Daily

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