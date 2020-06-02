Популярна українська співачка Ірина Федишин не перестає вражати своїх прихильників. Вона поділилася світлиною, де постала у незвичному образі.

Ірина Федишин вкотре довела, що вміє неабияк дивувати. Вона не боїться експериментувати з образами та позувати в оригінальних фотосесіях. Артистка поширила яскравий кадр на особистій сторінці в інстаграмі.

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Виконавиця взяла учать у фотопроєкті "Усі ми трішки діти". Він був організований всеукраїнським благодійним фондом "Серце до серця" для того, щоб зібрати кошти на допомогу дітям з вадами серця.

У публікації знаменитість розповіла, що з дитинства мріяла стати співачкою. Першим вчителем музики був її тато, він музикант. Ірина зізналася, що щаслива, бо її мрія стала реальністю.

Діти вміють любити і мріяти. Для них немає обмежень чи перешкод. Беручи з них приклад, ми стаємо справжніми – сміливими, чесними, щирими,

– зазначила Федишин.

Образ Ірини Федишин

Народна улюблениця постала перед камерою у стильній червоній сукні, якою зробила акцент на оголені плечі та декольте. На обличчі в Ірини насичений макіяж з червоною помадою на губах. Манікюр зробила у тон вбрання. Серед аксесуарів виконавиця обрала сяючі сережки та каблучку.

Гармонійно доповнила образ щітка, яку Ірина тримає в руках замість мікрофона. А її волосся закручене у бігуді, що одразу привертають увагу.



Яскрава Ірина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

У коментарях користувачі мережі активно висловлюють своє захоплення та зазначають, що Федишин виглядає неперевершено.