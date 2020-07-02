Популярна українська співачка Оля Полякова розбурхала мережу черговою публікацією. Зірка постала перед камерою у звабливому бікіні поруч із оголеним чоловіком.

Артистка не боїться публікувати світлини у різноманітних образах. Вона впевнена в собі, вміє продемонструвати сексуальність та жіночність. Пікантний кадр Полякова поширила на особистій інстаграм-сторінці та створила навколо нього активні обговорення серед підписників.

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Ймовірно, гаряча фотографія була зроблена під час однієї з рекламних кампаній, у яких виконавиця брала участь. Народна улюблениця позувала поруч із чоловіком з оголеним торсом, який тримав у руках гантелі. Вона звабливо поставила йому руку на плече, а він в той час дивився на неї.

Сама ж Оля продемонструвала довгі стрункі ноги у білому бікіні. Волосся зірка вклала у зачіску з мокрим ефектом та забрала на один бік. На обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на очах. Вона еротично висунула язик та закрила одне око. На плечі співачка тримала декоративну штангу.



Звабливе фото Олі Полякової / Instagram / @polyakovamusic