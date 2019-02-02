Бікіні-паті: як "ангели" Victoria's Secret відсвяткували день народження Жасмін Тукс

У п'ятницю, 1 лютого, одна з найулюбленіших "ангелів" Victoria's Secret відсвяткувала своє 28-річчя. Каліфорнійська красуня запросила своїх колег і друзів на гарячу вечірку в Маямі, аби відзначити її день народження.

Оскільки уродженка Каліфорнії народилася в один з найхолодніших зимових місяців, відсвяткувати своє 28-річчя вона вирішила в теплому місці і під звуки океанських хвиль. Так, Жасмін Тукс запросила своїх близьких на вечірку в Маямі.

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На своє невелике бікіні-паті вона запросила Шаніну Шейк, Лаіс Рібейро і, звичайно, свого бойфренда. Жасмін Тукс разом зі своїми подругами відпочивали на пляжі в крихітних купальниках, які дозволили ще раз переконатися, що вона не дарма входить в число "ангелів" одного з найпопулярніших білизняних шоу Victoria's Secret. Модель потрапила в об'єктив камери, коли поверталася з океану разом із подругами. На фото чітко видно ідеальну форму "ангела", а особливо її тонкий животик, стрункі ноги і пружний прес. Також вона разом зі своїм бойфрендом засвітилася за гарячими поцілунками.

Також Жасмін Тукс опублікувала на своїй сторінці в Instagram коротке відео, на якому вона відверто демонструє свої пружні сідниці.