"Біль і слава": окраса Каннського кінофестивалю з Бандерасом у головній ролі

Новий фільм 69-річного іспанського режисера Педро Альмодовара можна назвати його сповіддю і водночас любовним посланням кінематографу.

Кіно "Біль та слава" стало одним із найкращих на цьогорічному Каннському кінофестивалі. Педро Альмодовар зняв дуже особистий фільм, в якому нескладно розгледіти його самого. Головний герой – старіючий режисер, гей і поціновувач мистецтва. Він сильно схожий на Альмодовара як зовнішньо, так і внутрішньо, психологічно. Хоча, це лише напівавтобіографічне кіно, сприймається воно цільно та відверто. Антоніо Бандерас навіть отримав у Каннах приз за найкращу чоловічу роль у цьому фільмі.

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"Біль і слава": офіційний кадр з фільму

Педро Альмодовар і Антоніо Бандерас знайомі давно. Саме Альмодовар у 80-тих вивів актора, так би мовити, в люди, а тепер забезпечив чи не найкращою у його творчій кар'єрі роллю. Завдяки Банедрасу персонаж виглядає живим і так добре транслює всі свої слабкості, тривоги, страхи і турботи. Він не може примиритись зі старіючим тілом та творчою кризою, і глядач це винятково чітко відчуває. Складається враження, що все що хотів показати Альмодовар, Бандерас уособлює правдиво і знаюче, ніби це і його історія.

Квартира головного героя на ім'я Сальвадор Мальо дуже схожа на квартиру Альмодовара, одяг, зачіска і навіть взуття – все копіює режисера. Якщо пригледітись до постера "Білі і слави", то у Бандераса тінь Альмодовара, що служить своєрідним натяком на розгадку творчого задуму. І хоч іспанський режисер все ще знімає по фільму раз на декілька років, жаліючись на болі у спині, його кіногерой потерпає від цілого спектру м'язових і суглобних болячок, включно із сильними мігренями, які роблять його життя нестерпним, а творчість – фізично неможливою. Сальвадора вганяє в депресію стан, коли хочеться замкнутись в напівтемній квартирі і півдня давитись таблетками, які допомагають хоч трохи вгамувати дискомфорт. Так в житті головного героя з'являються наркотики.



"Біль і слава": офіційний кадр з фільму

В напівсонному мареві Сальвадору ввижаються відголоски дитинства, тогочасні переживання і турботи. Головний герой не шукає в них якусь приховану суть, хоч і знаходить її, неначе, мимоволі. У снах та мареннях приходять теплі спогати про моменти, які вже майже стерлись із пам'яті. Пригадується матір, яка грає в його житті величезну роль. Мама приймає за нього рішення, каже, що робити і як. І ця модель стосунків проглядається у головного героя з матір'ю протягом всього життя, аж до її смерті. Згодом роль сильної жінки у його житті зайняла подруга і помічниця Мерседес. "Біль та слава" вимальовує образ режисера, який контролює все лише на знімальному майданчику, тоді як у справжньому житті його водять за руку вольові жінки. "Материнська" лінія в "Біль та слава" цікава та доволі типова для творчості Альмодовара загалом. Так само як важливість жінок, маніпуляції з ностальгією і торжество сексуальності.

Теперішнє і минуле у "Білі та славі" заплутуються в один клубок, який потрохи розмотується перед глядачем, розставляючи акценти та натякаючи на відповіді. Кіно справляє магічне враження, бо, окрім опису життя режисера, воно описує почуття, говорить про любов і кіно, а у підсумку ставить між кіно та любов'ю знак дорівнює.



"Біль і слава": офіційний кадр з фільму

Відхиляючись від суті фільму, хочеться повернутись до питання, чи вартий він уваги. Незнайомим з творчістю Альмодовара фільм дивитись можна і варто. Автобіографічність та багато посилань на особисте життя режисера не впливають на сприйняття фільму настільки, щоб люди без контексту уникали стрічки "Біль та слава". Кіно підійде тим, хто любить дивитись далі, аніж показує камера, спраглим до живих історій, які віддають не завжди приємною відвертістю, але й терпкою турботою, з якою людина тільки може розповідати про дороге їй минуле.

Фільм не рекомендують дивитись особам до 16 років, на екрані є сміливі сцени, та й кіно це за своєю суттю зовсім не для дітей. Критики, як можна було здогадатись, "Біль та славу" хвалять, рейтинг фільму на IMDb – 7,8.

"Біль і слава" 2019: дивитись трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb