Біль накрив мене, – Дженна Деван розповіла переживання під час розставання з Ченнінгом Татумом

38-річна Дженна Деван відверто розповіла про свої переживання під час шлюборозлучного процесу з ексчоловіком Ченнінгом Татумом та висловила ставлення до його нової дівчини. Про це акторка описала в автобіографічній книжці під назвою Gracefully You: Finding Beauty and Balance in the Everyday ("Вишукана ти: пошук краси та рівноваги в повсякденному житті").

Дженна Деван, яка наразі вагітна від свого бойфренда Стіва Казі, зізналася, що перші дні розставання з чоловіком були дуже складними для неї. Читайте також: Тревіс Скотт вперше прокоментував чутки про зраду Кайлі Дженнер Акторка спершу вона зверталася до банальних "ліків", випиваючи вино з друзями. За словами Дженни, їй здавалося, що вона перебуває в темній комірці і "відчайдушно намагається знайти світло або вихід". Я була в стані шоку: спочатку все йшло добре, а потім мене захлеснула хвиля емоцій. Багато разів я ховалася під ковдрою, гадаючи, що ж буде далі. Біль накрив мене, як лавина. Я була повністю охоплена страхом і смутком,

– розповіла Деван.

Ченнінг Татум і Дженна Деван / Getty Images Як згадує Дженна Деван, найбільше її поранили новини про нові стосунки колишнього чоловіка, про які вона дізналася зі ЗМІ. "Я читала різне про свого колишнього в ЗМІ. Коли я дізналася про його стосунки з Джессі, я була в літаку. Я була приголомшена. Було важко впоратися з цим", – додала акторка. Додамо, нову кохану Ченнінга, співачку Джессі, і його колишню дружину порівнювали чимало разів у мережі. Обидві зірки – ефектні брюнетки, які зовнішньо дуже схожі. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Promiflash (@promiflash) 17 Лис 2018 р. о 8:51 PST Що відомо про стосунки Ченнінга Татума та Дженни Деван? Історія кохання почалася під час знімань картини "Крок вперед" 2006-го року, де обоє грали головні ролі. 2009-го пара зіграла весілля. 31 травня 2013 року у подружжя народилася донька Еверлі Елізабет Мейзелл Татум. Згодом пара вирішила розірвати шлюб після 9 років спільного життя. Про свій намір знамените екс-подружжя оголосило на сторінках у соцмережах, після чого подало документи на розлучення.



Наприкінці вересня Дженна Деван приголомшила фанатів звісткою про те, що чекає на дитину від нового коханого – відомого актора Стіва Казі.