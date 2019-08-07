Біла футболка і сині велосипедки: Джіджі Хадід демонструє один з найстильніших літніх образів

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Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / Getty Images

Відомі на весь світ моделі, які неодноразово з'являлися на подіумах знаменитих марок, навчилися влаштовувати покази просто посеред вулиці. Так, днями Джіджі Хадід засвітила стильний образ, який ідеально послужить для буденного виходу.

Ймовірно, після високих підборів, екстравагантних образів та неординарних головних уборів моделям хочеться відчувати себе більш "вільними", тому для буденних виходів вони обирають зручні, однак не менш стильні образи.

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Так, днями відома американська модель Джіджі Хадід засвітилася в одному з нью-йоркських районів NoHo у комфортному вбранні у стилі "кежуал". На ній були трендові сині велосипедки зі стрейчевої тканини і вкорочена біла футболка.

На її грудях виблискував тонкий ланцюжок з підвіскою у вигляді Всевидящого ока, а в руках модель тримала строкату сумку та телефон. Її образ доповнили білі кросівки з яскравими акцентами і високі шкарпетки, які також заполонили місця у трендах нових сезонів.

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / Getty Images

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Victoria's Secret Джіджі Хадід Мода
Джерело: LifeStyle 24
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