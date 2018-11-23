Біла сукня і червона помада: Анджеліна Джолі вперше за довгий час з'явилася на публіці – фото

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / www.instagram.com/teamajolie

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка досі вирішує судові питання з екс-чоловіком Бредом Піттом стосовно опіки над 6 дітьми, майже перестала виходити на червоні доріжки і світські заходи. Папараці могли слідкувати за життям зірки лише на її шляху в магазин за продуктами, або під час прогулянок з нащадками. Однак у п'ятницю, 23 листопада, Анджеліна вийшла на публіку у Лондоні.

Анджеліна Джолі виступила з промовою на кінофестивалі "Запобігання сексуального насильства в умовах конфлікту". Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Відомо, що зірка є співзасновником організації, яка з'явилася у 2014 році і спрямована на боротьбу з дискримінацією, з якою стикаються люди, які пережили згвалтування в зоні бойових дій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Для виходу актриса одягнула молочне плаття з мереживним топом Ralph & Russo в поєднанні з чорним пальто. Свій розкішний образ Джолі поєднала із золотими туфлями-човниками на підборах і яскравою червоною помадою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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До слова, зіркове подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вирішили розлучитись ще в 2016 році. Близько двох років пара розв'язує судові питання, зокрема, подружжя ділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. Старший син Меддокс уже раніше заявив, що хоче жити з батьком. Згідно з останнім рішенням, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з нащадками через день.

Теги: LifeStyle Кіно Анджеліна Джолі
Джерело: Lifestyle
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