Біла сукня і червона помада: Анджеліна Джолі вперше за довгий час з'явилася на публіці – фото

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка досі вирішує судові питання з екс-чоловіком Бредом Піттом стосовно опіки над 6 дітьми, майже перестала виходити на червоні доріжки і світські заходи. Папараці могли слідкувати за життям зірки лише на її шляху в магазин за продуктами, або під час прогулянок з нащадками. Однак у п'ятницю, 23 листопада, Анджеліна вийшла на публіку у Лондоні.

Анджеліна Джолі виступила з промовою на кінофестивалі "Запобігання сексуального насильства в умовах конфлікту". Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також: Бред Пітт почав благати Анджеліну Джолі припинити судову тяганину: несподівані деталі

Відомо, що зірка є співзасновником організації, яка з'явилася у 2014 році і спрямована на боротьбу з дискримінацією, з якою стикаються люди, які пережили згвалтування в зоні бойових дій.

Для виходу актриса одягнула молочне плаття з мереживним топом Ralph & Russo в поєднанні з чорним пальто. Свій розкішний образ Джолі поєднала із золотими туфлями-човниками на підборах і яскравою червоною помадою.

До слова, зіркове подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вирішили розлучитись ще в 2016 році. Близько двох років пара розв'язує судові питання, зокрема, подружжя ділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. Старший син Меддокс уже раніше заявив, що хоче жити з батьком. Згідно з останнім рішенням, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з нащадками через день.