Андрогін Білал Хассані ефектно виступив у фіналі Євробачення: що відомо про представника Франції

У фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2019 у суботу, 18 травня, Францію представив епатажний співак-андрогін Білал Хассані. Що відомо про ефектного учасника міжнародного конкурсу від Франції – читайте у матеріалі.

На фіналі конкурсу Євробачення Хассані приголомшив своїм виступом з піснею Roi. На сцені артист вирішив показати, як він та дві танцівниці, незважаючи на будь-які труднощі та випробування, залишаються собою і приголомшують талантами.

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Дивіться відео виступу Білала Хассані на фіналі Євробачення-2019:

Біографія співака-адрогіна

Дитинство та юність співака Білала Хассані

Співак народився 9 вересня 1999 року в Парижі. Мати хлопця – француженка, а батько – марокканець. Сім'я Білала жила завжди у столиці Франції, однак після того, як розлучилися його батьки, батько переїхав жити до Сінгапура, а Хассані виховувала мати зі старшим братом.

З дитинства Білал захоплювався музикою: спочатку співав вдома для мами, згодом записався в музичну школу на вокал. Хлопчик здружився з Немо Шіффманом, який став фіналістом 2-го сезону дитячого музичного конкурсу The Voice Kids. Він вмовив Білала також прийти на прослуховування молодих артистів. Для музичного дебюту хлопець вибрав улюблену пісню Кончіти Вурст "Rise Like a Phoenix".

Відбір до такого музичного конкурсу схожий до українського вокального шоу "Голос країни". Усіх учасників чекали сліпі прослуховування, в результаті яких члени журі обирали собі виконавців та допомагали у подальших конкурсах. Хассані покинув конкурс на етапі батлів. Саме з цього моменту хлопець вирішує, що обов'язково розповість ще про себе усьому світові.

Закінчивши школу, хлопець поступив в університет і в 2017 році здобув ступінь бакалавра. В цьому ж році Хассані заявляє всім про свою нетрадиційну орієнтацію, яка дуже невтішно сприймається різними колами осіб, тож у відповідь отримує у свою адресу погрози.

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Хоча певна частина людей неабияк захоплюється його образом та надихається, інша ж – гнівно критикує та обговорює. В одному зі своїх інтерв'ю співак зізнавався, що на те, як він виглядає зараз, вплинула Кончіта Вурст, яка взяла 1-е місце на Євробаченні-2012. Уже в 15 років хлопець приміряв на себе жіночі перуки і одяг, намагався фарбуватися і придумував собі різні образи. У стилі і подачі він орієнтований на Кім Кардашян.

Шлях до Євробачення

Підкорити сцену 19-річний Білал вирішив взявши участь в національному конкурсі Destination Eurovision, який проводився для вибору учасника-представника Франції на міжнародному музичному конкурсі Євробачення-2019. Програма транслювалася на каналі France 2, і в кінці січня 2019 року французьким глядачам стало відомо, що саме Хассані представлятиме їхню країну. Хлопцеві вдалося обійти 17 інших кандидатів і набрати 200 балів, 150 з яких – від голосу публіки.

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Зараз на YouTube-каналі співака майже мільйон підписників. У своїх влогах він розповідає про зовнішність, співає пісні, показує глядачам свої кліпи. Усі ролики Хассані позитивні та енергійні.

Особисте життя Хассані

Ще далеко до того, як хлопець проходив відбір на участь в Євробаченні, у своїй соціальній мережі він розповів усім, що є геєм. Навколо цього було чимало шуму та галасу. У 2018 році журнал Tetu включив Білала в тридцятку представників ЛГБТ-спільноти, які "рухають Францію", а також охрестив його "іконою французької молоді ЛГБТ".

Хлопець підтримує спілкування зі своїми шанувальниками через Instagram, де викладає фото з виступів і свої особисті фотографії. Як андрогін, тобто людина, наділена зовнішніми ознаками обох статей, Хассані має фотографії в двох ролях.

Євробачення-2019: дивіться кліп андрогіна Білала Хасссані на пісню Roi – відео

Хто такий андрогін?Це людина, яка ідентифікує себе як безстатеву особу. Зокрема, це проявляється у зовнішності, коли поєднуються чоловічі та жіночі риси.