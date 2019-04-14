Біле або червоне: Белла Хадід показала фігуру в купальниках на Карибських островах

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Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Супермодель Белла Хадід зі своїм коханим 29-річним репером The Weeknd вирушила на відпочинок на Карибські острови. Знаменитість приголомшила шанувальників звабливими фото з їхньої подорожі.

Нові знімки з відпочинку Белла опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Весняні канікули Хадід та The Weeknd виглядають яскравими, наповнені сонцем, пляжем та спокусливими фотографіями у купальниках. У перший день супермодель похизувалася стрункою фігурою у двох бікіні червоного та білого кольорів. 

На одній зі світлин зірка сфотографувалася у дзеркалі разом з коханим на фоні. Прихильники пари у коментарях зазначили, що Белла та The Weeknd виглядають щасливими разом.

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Белла Хадід Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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