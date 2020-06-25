Українська телеведуча Катя Осадча після тривалого карантину повернулася до роботи. Вона продовжує працювати над програмою "Світське життя". Зірка поділилася яскравою світлиною зі зйомок у незвичній локації.

Катя поділилася світлиною на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вміє поєднувати роботу та відпочинок, що вкотре продемонструвала у новій публікації.

Читайте також У чорному штанному костюмі: Катя Осадча продемонструвала ефектний образ – фото

Судячи з допису, фото було зроблене у селі Труханів, Сколівського району Львівської області. Зірка позує на тлі узбережжя річки та яскравого неба.

Для знімання у такій локації Осадча обрала білі шорти та червону майку. Телеведуча зображена босоніж, стоячи на піску, проте в руках тримає білі кеди. Волосся Катя вклала рівно і одягнула на голову кепку без верху. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах.

"На зйомках, але ніби на курорті", – жартома підписала фото знаменитість.



Катя Осадча під час зйомок / Instagram / @kosadcha

Оскільки далекі подорожі цього року є небезпечними і кордони багатьох країн закриті, то в Україні активно розвивається внутрішній туризм. До мандрівок батьківщиною долучаються і зірки. Зокрема, Катя Осадча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим та сином Іваном відвідали цікаві і мальовничі місця Київщини та регулярно влаштовують водні прогулянки Дніпром.