Радниця президента США та його донька Іванка Трамп вкотре постала перед публікою у стильному образі. Вона роздавала їжу нужденним і під час цього показала актуальний варіант повсякденного образу.

Іванка Трам протягом декількох місяців не здійснювала виходи через пандемію коронавірусу у світі. Тому тепер до кожної її появи у світі прикуто ще більше уваги. Днями вона взяла участь у благодійній програмі "Коробки з їжею від фермерів сім'ям". На особистій сторінці в інстаграмі радниця американського глави держави поділилася відповідними світлинами.

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Іванка роздавала коробки з продуктами нужденним у Вашингтоні. Навіть тоді вона продемонструвала стильний аутфіт, проте цього разу він дещо відрізнявся від інших.

Образ Іванки Трамп

Трамп мала стриманий вигляд. На фото, яка з'явилися у її профілі, дівчина одягнута у білу сорочку та чорні джинси. Вона замінила звичні туфлі на підборах на акуратні бежеві балетки. Біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

Радниця Дональда Трампа не забуває про засоби захисту від COVID-19. Оскільки США перебуває на першому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусною хворобою, то Іванка під час кожного виходу демонструє особливу обережність. Незмінним аксесуаром у її аутфітах є маска. Цього разу вона мала принт мільфер – на ній було зображено багато дрібних квітів.

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