Популярна українська співачка Оля Полякова презентувала нову пісню "Білий танець" на святковій вечірці з нагоди 15-річчя програми "Світське життя". Артистка постала перед камерою у сексуальному образі, який не залишився без уваги публіки.

Оля Полякова виступила на великому концерті, присвяченому ювілею "Світського життя". Там вона виконала майбутній хіт "Білий танець", який зовсім скоро представить своїм слухачам в офіційному форматі. Проте не обійшлося без травми. Про інцидент, що стався під час виступу – читайте далі.

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Оля вкотре вразила ретельною підготовкою виступу. Вона влаштувала ефектне шоу. Режисером одного з найбільш технічно-складних номерів виступив Герман Ненов. Складність постановки полягала, насамперед, у кількості трюків, які Полякова мала виконувати на тендітних конструкціях.

Під час виконання одного з елементів виступу співачка сильно пошкодила ногу, зірвавши ніготь. Номер довелося зупинити. Лікарі одразу надали першу медичну допомогу та зробили місцеву анестезію. Це тривало 10 хвилин, після чого попдіва знову вийшла на сцену та продовжила виступ. Оля вразила усіх своїм професіоналізмом і терпінням.



Оля Полякова на ювілеї програми "Світське життя" / Фото: Пресслужба

Образ Олі Полякової

Для запального виступу Оля Полякова обрала білу мінісукню цікавого крою з акцентом на сексуальному декольте. Таке вбрання гарно підкреслило її довгі стрункі ноги. Зірка поєднала look із босоніжками білого кольору на високих підборах. Довге біляве волосся вона вклала в красиві локони. На обличчі зробила макіяж із червоною помадою на губах. Також мала манікюр та педикюр насиченого червоного кольору, що гармонійно поєднувалися із аутфітом знаменитості.



Оля Полякова у білій мінісукні / Фото: Пресслужба



Концертний look Олі Полякової / Фото: Пресслужба

Пропонуємо переглянути декілька яскравих та ефектних світлин із виступу Олі Полякової, на яких вона показала свою красу, сексуальність та похизувалася стрункою фігурою.



Оля Полякова під час виступу / Фото: Пресслужба



Оля Полякова засвітила оголені сідниці / Фото: Пресслужба



Зваблива Оля Полякова презентувала пісню "Білий танець" / Фото: Пресслужба