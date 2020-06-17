Популярна українська співачка Світлана Тарабарова поділилася з шанувальниками яскравими фотографіями. Вона показала ніжний образ, у якому підкреслила свій чималий вагітний животик.

Зіркова матуся на особистій сторінці в інстаграмі поширила фотографії, на яких зображена неймовірно щасливою. Знаменитість насолоджується особливим станом та радіє кожній миті.

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Образ вагітної Світлани Тарабарової

Артистка позувала в лісі на фоні красивої природи. Для літнього сонячного дня вона обрала відповідне вбрання. Світлана зображена у легкій довгій сукні білого кольору з чорним горошком. Хоча одяг був досить вільним, проте гарно підкреслив чималий животик співачки, яка готується вдруге стати мамою.

Тарабарова поєднала сукню із світло-рожевими кросівками. Доповнилоа образ стильним білим рюкзаком. Яскраве руде волосся вона зібрала у хвіст та зав'язала хустинкою, що додавала аутфіту особливого шарму. Вуха Світлани прикрашали довгі сережки, а на обличчі вона зробила макіяж в природних відтінках.



Світлана Тарабарова у білій сукні в горошок / Instagram / @tarabarova



Вагітна Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova