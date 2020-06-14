15-річна донька успішної співачки Олі Полякової Марія закінчила 9 клас. Дівчинка показала фото з випускного вечора та підкорила стильним образом. У знаковий день вона обрала білу сукню з мереживними вставками.

Королева української сцени не приховує своїх дітей від публіки. Якщо молодша донька Олі Полякової Аліса з'являється лише в соціальних мережах зіркової мами, то старша Марія вже давно перебуває під прицілом преси. Дівчинка активно веде особистий інстаграм-профіль, у якому показала, який look обрала для випускного.

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Маша зізналася, що залишає клас та школу, в якій провчилася 9 років. Вона не стала деталізувати, чи збирається вступати та отримувати профільну освіту, чи закінчить 11 класів у іншому навчальному закладі. Проте донька Полякової була зворушена розставанням з однокласниками та не втримала своїх сліз.

Образ Марії Полякової на випускний

Випускний вечір дівчинка провела в розкішному заміському закладі серед лісу. Для торжества вона обрала білу легку сукню вільного крою з мереживними вставками та рукавами-ліхтариками. Образ довершили білі чобітки.

У спекотний день Марія прихопила масивні сонцезахисні окуляри. На її обличчі вишуканий макіяж з акцентом на очі, а довге пишне волосся вона залишила розпущеним. Судячи з усього, підлітки святкували випускний до ночі, тому дівчинка змінила взуття на комфортні кросівки.



Донька Полякової показала образ на випускний / Фото: Instagram / @mashapolyakova



Донька Полякової показала образ на випускний / Фото: Instagram / @mashapolyakova