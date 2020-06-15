Головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка", яке стартує вже цієї осені, стала 30-річна українська акторка Ксенія Мішина. Дівчина поділилася з прихильниками відвертими світлинами та розбурхала мережу.

Ксенія Мішина рідко публікувала фотографії у соціальних мережах. Тепер вона поділилася декількома звабливими кадрами на особистій сторінці в інстаграмі. Такий допис не залишився без уваги її прихильників.

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Фотосесія Ксенії Мішиної

Акторка постала перед камерою в образі в стилі бохо. Ефектними кадрами вона викликала неабияке захоплення у шанувальників.

Зірка зображена на фото у грайливій літній сукні білого кольору з опущеними рукавами. Таке вбрання оголило плечі Ксенії та додало її образу жіночності і привабливості. Дівчина доповнила свій аутфіт стильними коричневими чоботами та капелюхом в тон. Розкішне довге волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках.

Зваблива Ксенія Мішина / Instagram / @misha.k.ua



"Холостячка" Ксенія Мішина / Instagram / @misha.k.ua

Мішина позувала у пікантних позах, демонструючи спокусливу фігуру. Підписники у коментарях зазначають, що вона, як завжди, виглядає неперевершено та вкотре показала неземну вроду