Білий лебідь: Белла Хадід похизувалася стрункою фігурою у прозорій сукні

Каннський кінофестиваль 2019, що триває з 14 травня і прийматиме зіркових гостей аж до 25 травня, в самому розпалі. Однією із зіркових гостей стала супермодель Белла Хадід, яка приміряла розкішну сукню, що нагадує образ лебедя.

Для виходу на червону доріжку Белла одягнула "повітряну" фатинову сукню з багатошаровою спідницею від Christian Dior з весняно-літньої кутюрної колекції 2018 року.

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Образ супермоделі завершили туфлі зі стразами на підборах і витонченні прикраси.

Белла Хадід на Каннському кінофестивалі / Getty Images

Напередодні Белла продемонструвала не менш цікавий та звабливий look у нюдових відтінках на гала-вечорі Dior в Каннах.



Белла Хадід / Getty Images

На заході фотографи помітили популярну модель, співачку і дружину екс-президента Франції Ніколя Саркозі Карлу Бруні. Що цікаво, Карлу і Беллу часто порівнюють через схожу зовнішність, відтак жінки не відмовилися разом знятися в об'єктивах папараці.



Карла Бруні і Белла Хадід / Getty Images