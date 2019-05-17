Білий лебідь: Белла Хадід похизувалася стрункою фігурою у прозорій сукні

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Белла Хадід
Белла Хадід / www.gettyimages.com

Каннський кінофестиваль 2019, що триває з 14 травня і прийматиме зіркових гостей аж до 25 травня, в самому розпалі. Однією із зіркових гостей стала супермодель Белла Хадід, яка приміряла розкішну сукню, що нагадує образ лебедя.

Для виходу на червону доріжку Белла одягнула "повітряну" фатинову сукню з багатошаровою спідницею від Christian Dior з весняно-літньої кутюрної колекції 2018 року. 

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Образ супермоделі завершили туфлі зі стразами на підборах і витонченні прикраси.

Белла Хадід на Каннському кінофестивалі / Getty Images

Напередодні Белла продемонструвала не менш цікавий та звабливий look у нюдових відтінках на гала-вечорі Dior в Каннах.

белла хадід
Белла Хадід / Getty Images

На заході фотографи помітили популярну модель, співачку і дружину екс-президента Франції Ніколя Саркозі Карлу Бруні. Що цікаво, Карлу і Беллу часто порівнюють через схожу зовнішність, відтак жінки не відмовилися разом знятися в об'єктивах папараці.

белла хадід
Карла Бруні і Белла Хадід / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Каннський кінофестиваль Мода Белла Хадід
Джерело: LifeStyle 24
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