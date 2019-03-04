Білий total look від майбутньої мами: Тіна Кунакі зачарувала світлим образом в Парижі

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Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Getty Images

Знаменита французька манекенниця з італійсько-африканським корінням незабаром стане мамою. Однак останній триместр вагітності для неї не причина пропускати світські заходи і забувати про стильні вбрання. Так, напередодні 21-річна Тіна Кунакі вийшла в світ у білосніжному образі.

21-річна вагітна модель Тіна Кунакі стала гостей на Тижні моди, що проходить в Парижі. Вона відвідала показ популярного американського бренду Tommy Hilfiger. Для появи перед великою кількістю людей знаменита манекенниця обрала монохромний білий look, який чудово підкреслював її смуглявість.

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Так, елегантний образ дружини Венсана Касселя, якого, до слова, не було на показі разом із дружиною, став одним із найбільш помітних на Тижні моди в Парижі.

Для світської появи вагітна Тіна Кунакі обрала білу обтислу сукню до колін, яка підкреслювала її й без того округлий животик, поверх якого одягнула довгий тренч в тон. Свої африканські кучері дівчина випрямила і зібрала у хвіст, а доповнила свій білий total look світлими чоботами з гострим носком і на високих підборах.

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі на Тижні моди в Парижі / Getty Images

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakgang

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Тіна Кунакі Мода
Джерело: LifeStyle 24
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