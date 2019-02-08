Білий верх, чорний низ: Меган Маркл у стильному класичному образі відвідала важливу церемонію

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram/ @royal.addicted

37-річна вагітна герцогиня Сассекська продовжує підкорювати серця шанувальників королівської сім'ї стильними виходами. Так, напередодні Меган Маркл із принцом Гаррі відвідала церемонію Endeavour Fund, для якого вона обрала кластичне, проте дуже стильне вбрання.

У четвер, 7 лютого, в місті Ковентрі, що в центральній частині Великобританії, відбувся традиційний урочистий вечір під назвою Endeavour Fund Awards. На важливій церемонії присутні вшановували пам'ять англійських військовослужбовців.

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Особливими гостями благодійного вечора стали принц Гаррі і Меган Маркл, які також відвідували церемонію у 2018 році. Для світського виходу, метою якого було вшанувати історію своєї країни, герцогиня обрала максимально класичний і стриманий образ, однак без родзинки не обійшлося.

Вагітна Меган Маркл одягнула білу сорочку з рукавом до ліктя від улюбленого бренду Givenchу, елегантність якої підкреслила довга чорна спідниця з високою талією від тої ж самої марки. Особливістю її була велика розпірка, завдяки якій 37-річна дружина принца Гаррі продемонструвала свої стрункі ніжки. До такого образу вона взула чорні туфлі-човники з золотистими ремінчиками від Aquazzura. Доповнили її образ клатч від Givenchy і сережки від Vanessa Tugendhaft.

Меган Маркл Принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @royal.addicted

Меган Маркл і Принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @royal.addicted

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @royal.addicted

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @royal.addicted

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @royal.addicted
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: 24 канал
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