Білий верх, чорний низ: Олена Зеленська засвітила класичний образ у Берліні

Президентське подружжя України продовжує здійснювати низку офіційних заходів у Франції та Німеччині. Так, під час одного з дипломатичних візитів Олена Зеленська вкотре продемонструвала бездоганне почуття стилю.

На своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська називає себе новачком у неофіційному титулі першої леді, якою вона називається близько двох місяців. Однак, дивлячись на її образи, складається кардинально інше враження. Ідеально підібрані вбрання, стриманість з врахуванням модних тенденцій і яскраві акценти – дружина Володимира Зеленського справляє враження досвідченої першої леді України.

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Черговий стильний і відмінно підібраний образ Олена Зеленська продемонструвала під час ще однієї офіційної зустрічі у столиці Німеччини. На прийомі у федерального президента Німеччини Франк-Вальтера Штайнмайєра дружина президента України з’явилася у безпрограшному класичному образі. Олена обрала шовкову блузу молочного відтінку та чорні завужені штани з манжетами. Її образ доповнили улюблені бежеві туфлі-човники та невеликі сережки.



Олена та Володимир Зеленські на зустрічі в Берліні / Instagram / @olenazelenska_official