Білий верх і чорний низ: королева Іспанії Летиції продемонструвала діловий образ

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Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція, яка 15 вересня відзначила 47-річчя, взяла участь у відкритті стипендіального курсу в шкільних центрах "Баталья де Павія" і "Віа Далмація" в Торрехонсільо.

Для виходу Летиція, яка стала іконою стилю в Іспанії, показала стильний образ, що чудово виглядатиме для ділових зустрічей.

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Так, ексжурналістка відома тим, що часто комбінує одяг демократичних марок та виглядає розкішно. У Торрехонсільо іспанська королева приміряла білий широкий топ і широкі чорні штани з високою талією з колекції Uterqüe, які можна придбати на офіційному сайті за 89 євро.

Елементи гардеробу є досить об'ємними, але дружина короля Іспанії зробила акцент на стрункій фігурі, додавши білий контрастний пояс.  Завершили діловий look Летиції насичений макіяж зі smoky eyes і акуратний хвіст.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
​Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
​Королева Іспанії Летиція / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії
Джерело: LifeStyle 24
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