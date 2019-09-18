Білий верх і чорний низ: королева Іспанії Летиції продемонструвала діловий образ

Іспанська королева Летиція, яка 15 вересня відзначила 47-річчя, взяла участь у відкритті стипендіального курсу в шкільних центрах "Баталья де Павія" і "Віа Далмація" в Торрехонсільо.

Для виходу Летиція, яка стала іконою стилю в Іспанії, показала стильний образ, що чудово виглядатиме для ділових зустрічей.

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Так, ексжурналістка відома тим, що часто комбінує одяг демократичних марок та виглядає розкішно. У Торрехонсільо іспанська королева приміряла білий широкий топ і широкі чорні штани з високою талією з колекції Uterqüe, які можна придбати на офіційному сайті за 89 євро.

Елементи гардеробу є досить об'ємними, але дружина короля Іспанії зробила акцент на стрункій фігурі, додавши білий контрастний пояс. Завершили діловий look Летиції насичений макіяж зі smoky eyes і акуратний хвіст.



Королева Іспанії Летиція / Getty Images



​Королева Іспанії Летиція / Getty Images



​Королева Іспанії Летиція / Getty Images