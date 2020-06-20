Дружина героя проєкту "Холостяк-9" Даша Квіткова звикла демонструвати публіці романтичні стосунки з Нікітою Добриніним. Блогерка показала фото, на якому ніжиться з чоловіком в ліжку. Для кадру вона позувала лише в білизні.

Фото Даша Квіткова опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі й зазначила, що автором світлини став її зірковий чоловік. Судячи з усього, Нікіта Добринін зовсім не проти, щоб його красунею-дружиною захоплювалися й користувачі соцмереж.

До теми Даша Квіткова похизувалася фігурою в білизні: пікантне фото

Дівчина позувала в ліжку на темній смугастій постелі без макіяжу, намагаючись прикрити камеру рукою. Ведучий сфотографував кохану з щирою усмішкою на обличчі й в досить пікантній позі. Так, Даша Квіткова лежала на спині в спокусливому комплекті чорної білизни. Хоч бюстгальтер не акцентував на її бюсті, а апетитні стегна вона не демонстурувала, прихильники переконалися в стрункості блогерки, яка ефектно засвітила свій підтягнутий живіт.

Уважні фоловери помітили, що на пальці Даші Квіткової немає обручки, якими вже встигли обмінятися закохані напередодні гучного весілля. Проте вона пояснила, що знімає всі аксесуари перед сном, аби вони не тиснули.

Всього за кілька годин допис набрав понад 50 тисяч лайків, викликавши справжній резонанс у мережі. Шанувальники не припиняють захоплюватися красою та зовнішністю Даші Квіткової, засипаючи її компліментами.