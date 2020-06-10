Голлівудський актор Кіану Рівз та його колега Алекс Вінтер повернулись до своїх знаменитих ролей 1990-их. Зірки зіграли у продовженні комедійного фентезі "Білл і Тед 3" (Bill and Ted Face the Music). Прем'єра запланована на серпень 2020 року.

Представники проєкту презентували у мережі перший трейлер та постер до фільму "Білл і Тед". Режисером комедії у стилі фентезі виступив Дін Парізо. Водночас сценарій створили Кріс Метсон і Ед Соломон, які, як ніхто інші, розуміють характери головних героїв, адже працювали і над двома іншими стрічками про Білла і Теда.

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За сюжетом, у попередніх стрічках 1989 та 1991 років головні герої мандрують світами завдяки телефонній будці. Наприкінці останньої частини фільму Білл і Тед отримують пророцтво, що саме вони напишуть пісню, яка зможе змінити світ. І самі герої в цьому не були впевнені, адже ніяк не могли написати композицію. Щоб отримати натхнення, Білл і Тед вирушають у чергову мандрівку, яка здатна змінити не тільки світ, але й самих музикантів.

Творці фільму запевняють, що на глядачів чекають нові пригоди культових персонажів. Тому понад 3 мільйони людей із захватом вже переглянули трейлер до фільму "Білл і Тед".

Дивіться трейлер до фільму "Білл і Тед": відео

Головні ролі отримали ті ж актори, які були у 1990-их – Кіану Рівз та Алекс Вінтер. І голлівудського красеня, якого вже звикли прихильники бачити з бородою, незвично бачити в такому стилі.



Наскіль​ки змінились актори "Білл і Тед" / Фото Instagram / @billandted3