Знаменита американська співачка Біллі Айліш, яка у 18-річному віці вже стала лауреаткою Греммі, у підлітковому віці захоплювалась творчістю Джастіна Бібера. Уся її кімната була завішена плакатами артиста, а всі пісні вона знала напам'ять. Але її одержимість Бібером була настільки великою, що батьки думали відправити доньку до психотерапевта.

Ще минулого року під час інтерв'ю у шоу "Шоу Елен Дедженерес" Біллі Айліш зізналась, що була фанаткою Бібера і була неймовірно радою, коли дізналась, що на її інстаграм-сторінку підписався кумир. Але прихильники Біллі навіть подумати не могли, що її захоплення канадським виконавцем може бути таким сильно.

Дивіться уривок з інтерв'ю Біллі Айліш про Джастіна Бібера:

Мама Айліш – Біллі Меггі Берд – шоу "me & dad radio" на Apple Music розповіла про захоплення доньки. Пік найбільшого захоплення Айліш Бібером припав у 12 -річному віці. Дівчинка постійно слухала хіт виконавця As Long As You Love Me і ридала. Тоді ж мама з чоловіком і батьком співачки Патріком О'Коннеллом думали відправити доньку до психотерапевта.

Коли вийшло відео, Біллі говорила про це, була схвильованою і просто плакала, дуже плакала. Ми хотіли взяти її до терапевта, тому що через Джастіна Бібера вона дуже страждала,

– розповіла 61-річна Берд.

Сама ж Біллі Айліш зізналась, що свого часу у віці 13, 14, 15 років вона плакала щодня і не завжди через Бібера. У віці 17 і 18 років вона майже не плакала. "З гордістю можу сказати, що більше не плачу – я це подолала… Я відчуваю себе щасливішою і більше не хочу плакати".



Юна Біллі Айліш на тлі плакатів з Джастіном Бібером / Instagram / @billieeilish



Кімната Біллі Айліш з плакатами з Бібером / Instagram / @billieeilish

Раніше Джастін Бібер розповідав, що бажає захистити співачку від тиску слави, яка одного разу ледь не вбила його. самого.

"Так, я просто хочу захистити її. Я не хочу, щоб вона втратила все це. Я не хочу, щоб вона пройшла через все, через що я пройшов", – коментував Бібер.

У час його популярності він зловживав наркотиками та мав депресії, оскільки світова слава прийшла до нього занадто рано. "Я нікому такого не бажаю. Тому, так, якщо я їй коли-небудь знадоблюся, мені завжди можна подзвонити", – говорив співак.