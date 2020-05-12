Біллі Айліш подала позов до суду на фаната: деталі

Американська співачка, тріумфаторка Греммі-2020 Біллі Айліш подала в суд на настирливого фаната, який навіть під час карантину навідувався до неї додому.

Біллі Айліш після церемонії вручення премії Греммі-2020 стала популярною на весь світ. До неї прикута увага, тому кожна новина, яка стосується її особистого чи творчого життя одразу шириться мережею. Видання TMZ повідомляє про те, що артистка була вимушена подати позов до суду на настирливого шанувальника.

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Стало відомо, що виконавиця стала жертвою сталкера. Нахабні навідування шанувальника до неї додому спричинили те, що вона подала на нього в суд. Непрошеним гостем Біллі Айліш став чоловік на ім'я Пренелл Руссо. Він не дотримувався жодних правил карантину та під час пандемії COVID-19 приходив до будинку знаменитості.

Він подзвонив у двері і запитав у мого тата: "Можливо, я помилився будинком, але скажіть, чи живе тут Біллі Айліш?

– розповіла зірка.

Проте навіть після того, як батько Біллі заявив, що вона не живе в цій оселі, чоловік ледь не щодня чекав співачку на ґанку. Охорона проганяла його, проте він кілька разів залишався ночувати під парканом. Сталкер становив небезпеку для оточуючих, адже на ньому не було захисної маски.

У матеріалі видання йдеться про те, що наразі суд видав фанату ордер та заборонив наближатися до Біллі Айліш ближче, ніж на 180 метрів.