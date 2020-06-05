Відома американська співачка, тріумфаторка Греммі-2020 Біллі Айліш дала відверте інтерв'ю, в якому зізналася, що не відчувала до себе сексуального інтересу з боку хлопців.

Біллі Айліш стала героїнею нового випуску знаменитого британського видання GQ. У розмові з журналістами виконавиця розповіла подробиці особистого життя та про стосунки з колишніми бойфрендами.

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Біллі Айліш про стосунки з хлопцями

18-річна зірка зізналася, що не відчуває до себе сексуального потягу з боку хлопців.

Я ніколи не почувалася бажаною. Мої колишні бойфренди ніколи не змушували мене так почуватися. Жоден з них. І те, що я ніколи не відчувала фізичного бажання від когось, дуже сильно вплинуло на моє життя,

– розповіла Біллі.



Біллі Айліш у зйомці для журналу GQ / Фото: GQ, Danielle Levitt

Біллі Айліш про свій стиль одягу

Артистка каже, що одягається незвично для суспільства через те, що не любить думати, як її оцінюватимуть, як дивитимуться на розмір грудей. Проте вона може в будь-який момент одягнути майку та показати свою фігуру. Айліш зізналася, що іноді їй здається, що її не сприймають, як жінку. Часто вона почувається в пастці особистості, яку створила власними руками.



Американська співачка Біллі Айліш / Фото: GQ, Danielle Levitt

Співачка протягом довгого часу ні з ким не зустрічається і наразі її серце вільне, проте вона не переймається через це і називає свою свободу своєрідним наркотиком.



Харизматична Біллі Айліш / Фото: GQ, Danielle Levitt