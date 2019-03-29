Співачка Біллі Айліш: хто це і про що її новий альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go

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Біллі Айліш - хто вона, слухати онлайн When We All Fall Asleep, Where Do We Go
Біллі Айліш: хто це і її альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go / Instagram / @wherearetheavocados

Юна американська виконавиця Біллі Айліш завоювала неабияку популярність ще у 2018 році. Сьогодні її пісні слухають мільйони шанувальників, а новий альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go вже зірвав світові чарти і музичні сервіси.

Хто така Біллі Айліш?

17-річна дівчина народилась в Лос-Анджелесі в родині музикантів, маючи ірландські та шотландські корені. Завдяки домашній освіті та музичному вихованню, дівчина з дитинства отримала все, щоб якнайшвидше розпочати вокальну кар’єру. Вже в 11 років вона почала записувати власні пісні.

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Окрім вокалу, Біллі Айліш інтенсивно займалась танцями, але після довгих років тренувань у 2016 вона отримала серйозну травму і назавжди розпрощалась з хореографією. Варто додати, що дівчина також страждала від синдрому Туретта (розлад центральної нервової системи), однак, наразі подолала його. Відтак у неї з’явилось більше часу для музики і вже у 2015 році для свого рідного брата, який на той час вже мав власну групу, вона записала хіт під назвою Ocean Eyes.

Біллі Айліш – Ocean Eyes: дивитись відео онлайн

У серпні 2017 року дівчина випустила власний дебютний міні-альбом Do not Smile at Me, після якого компанія Apple назвали Айліш "артистом UpNext" від Apple Music. Це було зумовлено тим, що ще до виходу її альбому понад 800 тисяч користувачів сервісу додали його собі у медіатеку.

Однак успіх її попередніх пісень, а саме дебютної Ocean Eyes, наздогнав її вже на початку 2018 року. Тоді ж станом на лютий того року сингл прослухали більше 35 мільйонів разів лише на одному музичному сервісі Spotify.

Новий альбом Біллі Айліш

У січні 2019-го року Біллі Айліш назвали однією з найперспективніших зірок цього року за версією BBC Music. Тому молода артистка не забарилась з випуском нових хітів і днями випустила новий альбом під назвою When We All Fall Asleep, Where Do We Go. У нього увійшло 14 нових пісень, яких чекали усі підлітки світу і їх вже можна почути на Apple Music з 29 березня.

When We All Fall Asleep, Where Do We Go пісні:

Біллі Айліш – bad guy: дивитись відео онлайн

Біллі Айліш – xanny: дивитись відео онлайн

Біллі Айліш – all the good girls go to hell: дивитись відео онлайн

Біллі Айліш – my strange addiction: дивитись відео онлайн

Біллі Айліш – i love you: дивитись відео онлайн 

Ми намагалися, щоб кожна пісня звучала зовсім по-іншому. Якщо посадити чотирнадцять людей з різними смаками в одну кімнату і включити мій альбом, я хочу, щоб кожному сподобався хоча б один трек, – пояснила вихід нових пісень у своєму альбомі Біллі Айліш.

Критики зазначають, що важко сказати у якому жанрі працює Біллі Айліш, адже її пісні підпадають як під категорію поп-музики та інді, так і навіть під електроніку. Її стиль одягу та подачі власної музики відрізняється від інших молодих виконавців, адже дівчина не боїться озвучувати гостросоціальні теми, створювати відеоролики у форматі фільмів-жахів та носити яскравий і нестандартний одяг.

 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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