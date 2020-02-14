Біллі Айліш написала саундтрек до ювілейного фільму про Джеймса Бонда

Всього у 18 років Біллі Айліш зробила те, чим не можуть похизуватись чимало її колег. Артистка стала лауреатом премії Греммі та отримала пропозицію від творців легендарних фільмів про спецагента Джеймса Бонда.

Співачка написала композицію, яка стала саундтреком до 25-ої кінострічки франшизи. Трек із символічною назвою No Time To Die ("Не час помирати") з'явився на ютуб-каналі Біллі Айліш 13 лютого та одразу ж підкорив мережу. Всього за добу ролик переглянули понад 2,5 мільйони разів.

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Ліричну пісню талановита артистка написала у співавторстві зі своїм братом Фіннеасом О'Коннеллом. Окрім цього, Біллі Айліш стала наймолодшою виконавицею саундтреку за багаторічну історію створення фільмів про Джеймса Бонда. Сама артистка не приховує, що отримати таку пропозицію – дуже почесно.

Це велика честь. "Джеймс Бонд" – найкраща кінофраншиза на всі часи. Я все ще шокована,

– поділилась Біллі Айліш.

Як відомо, 25-ий ювілейний фільм про Джеймса Бонда вийде на екрани навесні 2020 року. Агента 007 зіграв актор Деніел Крейг. Незадовго до початку зйомок у мережі поширили чутки, що вперше за історію франшизи роль культового персонажа дістанеться темношкірому актору. Однак продюсер фільму Барбара Брокколі спростувала всі припущення.

Слухайте нову пісню Біллі Айліш – No Time To Die: аудіо