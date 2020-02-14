24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Біллі Айліш написала саундтрек до ювілейного фільму про Джеймса Бонда

0
Біллі Айліш випустила саундтрек до фільму про Джеймса Бонда / Instagram / @billieeilish

Всього у 18 років Біллі Айліш зробила те, чим не можуть похизуватись чимало її колег. Артистка стала лауреатом премії Греммі та отримала пропозицію від творців легендарних фільмів про спецагента Джеймса Бонда.

Співачка написала композицію, яка стала саундтреком до 25-ої кінострічки франшизи. Трек із символічною назвою No Time To Die ("Не час помирати") з'явився на ютуб-каналі Біллі Айліш 13 лютого та одразу ж підкорив мережу. Всього за добу ролик переглянули понад 2,5 мільйони разів. 

До теми: "007: Не час помирати": в мережі з'явився перший український трейлер і нові кадри з фільму

Ліричну пісню талановита артистка написала у співавторстві зі своїм братом Фіннеасом О'Коннеллом. Окрім цього, Біллі Айліш стала наймолодшою виконавицею саундтреку за багаторічну історію створення фільмів про Джеймса Бонда. Сама артистка не приховує, що отримати таку пропозицію – дуже почесно. 

Це велика честь. "Джеймс Бонд" – найкраща кінофраншиза на всі часи. Я все ще шокована,
– поділилась Біллі Айліш.

Як відомо, 25-ий ювілейний фільм про Джеймса Бонда вийде на екрани навесні 2020 року. Агента 007 зіграв актор Деніел Крейг. Незадовго до початку зйомок у мережі поширили чутки, що вперше за історію франшизи роль культового персонажа дістанеться темношкірому актору. Однак продюсер фільму Барбара Брокколі спростувала всі припущення. 

Слухайте нову пісню Біллі Айліш – No Time To Die: аудіо

 

Смс-привітання на День Святого Валентина
сьогодні
6553
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Джеймс Бонд Біллі Айліш LifeStyle Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
13 лютого 14:50 Маршрути закоханих: топ-5 небанальних міст Європи для романтичної подорожі
Юлія Девда 2017
13 лютого 13:20 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 11220
13 лютого 11:45 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 2255
12 лютого 20:32 Вгадайте українську зірку за фото її дитини: тест, який зможе вас здивувати
Юлія Михайлова 2912
12 лютого 18:26 Що одягнути на Валентина: добірка найкращих образів
Юлія Турелик 1138
Новини
Більше новин
Залиште відгук