Біллі Айліш позувала для обкладинки американського Vogue: зухвала зйомка

18-річній співачці вдалося стати абсолютною рекордсменкою музичної премії Греммі-2020, завоювавши перемогу в чотирьох основних категоріях. Проте на цьому успіхи Біллі Айліш не закінчилися. Дівчина знялася для яскравих обкладинок престижного глянцю.

Американська співачка прикрасила одразу три обкладинки американського Vogue. Біллі Айліш позувала перед об'єктивом одразу трьох іменитих фешн-фотографів. Так, над світлинами працювали Хассан Хаджжаджа, що славиться у стилі поп-арту, нью-йоркський митець Ітан Джеймс Грін, а також фотограф з Англії Харлі Вейр.

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Окрім ефектних кадрів у зухвалих образах Біллі Айліш відверто розповіла про свій шлях до захмарного успіху. Як виявилося, дівчила зовсім не розуміє, чому світова спільнота сприймає її як бунтарку. На думку зірки, те, що її треки далекі від класичних попхітів, а сценічні образи не мають нічого спільного з дівчачими вбраннями, зовсім не означає, що вона порушує суспільні правила.

Можливо, люди бачать у мені бунтарку, бо самі відчувають, що повинні слідувати правилам? Це круто, якщо я можу змусити когось почуватися вільним робити те, що насправді хочеться, а не те, чого очікують,

– припустила зірка.

Крім того, Біллі Айліш раніше мала безліч комплексів, які ледь не призвели до психічних розладів. Дівчина мріяла бути моделлю, проте ніколи не вирізнялася високим зростом та струнким тілом. Саме зовнішність, що для дівчини здавалася далеко не ідеальною, спричинила суїцидальні думки.

Моє тіло почало розвиватися дуже рано. У мене виросли груди, коли мені було 9. У 11 у мене почалася менструація. Таким чином, моє тіло розвивалося швидше, ніж мій мозок… У мене було терпіння до себе. Я не зробила цей останній крок. Я чекала. І деякі думки зникли,

– зізналася виконавиця.

Біллі Айліш у приголомшливій фотосесії для американського Vogue / Vogue