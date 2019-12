Біллі Айліш презентувала кліп на пісню "xanny": відео

17-річна американська співачка Біллі Айліш, яка очолила рейтинг підсумків 2019 року музичного сервісу Shazam і стала "Співачкою року" за версією Apple Music Awards, представила новий відеокліп на пісню "xanny".

На своїй сторінці в інстаграмі Біллі Айліш повідомила, що вона стала режисером відеокліпу. У ролику, який був опублікований на офіційному ютуб-каналі 17-річної співачки, дівчина з'явилася в неочікуваному образі.

Біллі відома своїми епатажними та сміливими "аутфітами" і різнокольоровим волоссям. Однак для нового відео артистка перефарбувалася у природній відтінок і одягнула однотонний молочний костюм.

У пісні "xanny" Айліш заспівала про дію транквілізатора ксанакс, який застосовують для лікування панічних атак. Композиція ввійшла до дебютного студійного альбому співачки When We All Fall Asleep, Where Do We Go. У відеокліпі знаменитість співає у білій кімнаті, де об її обличчя гасять сигарети, але вона не реагує на ці дії і залишається беземоційною.