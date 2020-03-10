Біллі Айліш роздяглася в знак протесту проти критики її зовнішності: відео 18+

Знаменита американська співачка, лауреатка премії Греммі Біллі Айліш роздяглася на відео на знак протесту проти бодішеймінгу – критики її зовнішності, яка виходить за межі стандартів краси.

Під час концерту в Маямі виконавиця здивувала прихильників одкровенням на сцені. Біллі поділилася роздумами про одяг та ставлення до свого тіла. Відео, на якому артистка роздягається, опублікували на сторінці ILOMIL0S у твіттері.

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Виконавиця Біллі Айліш виділяється серед інших зірок світового шоу-бізнесу. Вона епатажна, харизматична та загадкова. Днями відбувся виступ Айліш в Маямі, під час якого на великому екрані з'явилося відео, де видно її напівоголену.

Відомо, що Біллі надає перевагу мішкуватому одягу, коли виходить на публіку. Та на ролику вона роздягається до нижньої білизни та занурюється в чорну рідину. Видання The Guardian повідомляє, що роздягаючись, співачка говорить про ставлення до власного тіла та одяг. Вона постійно перебуває під пильною увагою оточуючих та часто стикається з критикою.

Ви хочете, щоб я була менша? Слабша? М'якша? Вища? Хочете, щоб я була тихою? Мої плечі провокують вас? Я мої груди? Живіт? Стегна? Тіло, в якому я народилася, – не те, що ви хотіли? Якщо я одягаюся в те, в чому мені комфортно, то я не жінка. Якщо роздягаюся, то повія. Хоча ви ніколи не бачили мого тіла, та ви все судите і судите мене за нього,

– сказала Біллі Айліш.