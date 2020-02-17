Біллі Айліш розкритикувала власний виступ на Оскарі-2020: що завадило зірці на церемонії

18-річна виконавиця належить до тих артистів, сама поява яких на престижних заходах є однією з найбільш резонансних подій. Так, Біллі Айліш вперше вийшла на сцену Оскара з легендарною піснею Yesterday. Проте співачка наважилася зізнатися, що під час виступу її нудило.

Біллі Айліш належить до тих артистів, які суттєво вирізняються власним стилем серед більшості представників світового шоу-бізнесу. Цей рік вже приніс американській співачці чимало досягнень. Вона тріумфувала на музичній премії Греммі, завоювавши статуетки у чотирьох основних категоріях.

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Прогнозовано, що найпрестижніша церемонія на теренах кіноіндустрії Оскар-2020 не обійшлася без виступу Біллі Айліш. Проте, як повідомило видання Daily Mail, сама виконавиця не в захваті від такого захмарного успіху.

Вона вийшла на сцену з безсмертним хітом Yesterday гурту The Beatles, аби публічно вшанувати іменати тих голлівудських зірок, які пішли з життя з часів останньої премії. Але своє виконання епатажна співачка назвала жахливим, обгрунтувавши це тим, що сама атмосфера Оскару стала для неї незвичною.

Мені було погано під час виступу на Оскарі. Мене нудило, тому я провалила пісню. Це було жахливо. На цій церемонії були "не мої люди",

– зізналася вона в одному з інтерв'ю.

Проте Біллі Айліш пояснила, що її зовсім не лякала відповідальність виступати перед легендарними зірками Голлівуду. У залі були присутні знаменитості з протилежної індустії. Виконавиця була особисто знайою лише з деякими акторами, що породило у ній внутрішній дискомфорт: "Під час виконання пісні на Греммі все було не так жахливо і страшно, тому що в залі теж були виконавці. І вони схожі на людей, близьких мені за духом, а ще я знала багатьох з них".

Крім того, виступ Біллі Айліш породив чимало суперечок в мережі. Проте приводом для гучного обговорення став не вокал зірки, а рішення організаторів виключити з переліку втрат для світового кінематографу американського актора Люка Перрі , який прославився завдяки своїй ролі в молодіжному серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210". Згодом вони пояснили це тим, що ефірний час обмежений.

Біллі Айліш на Оскарі-2020: дивитись відео онлайн