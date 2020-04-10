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Біллі Айліш відреагувала на тріумф Греммі-2020: Було дуже соромно

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Біллі Айліш / Фото: Getty Images

Популярна американська співачка, тріумфаторка Греммі-2020 Біллі Айліш у відвертому інтерв'ю зізналася, що їй було соромно перед іншими артистами п'ят разів отримувати статуетки.

18-річна Біллі Айліш змусила говорити про себе увесь світ після того, як на головній музичній премії року Греммі отримала перемогу одразу в п'яти номінаціях. У розмові з журналістом видання Dazed виконавиця прокоментувала свій тріумф. 

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Юна співачка не очікувала такого результату на премії. Коли вона вийшла на вручення, то заявила, що не заслужила такого. Дівчина відверто розповіла, що їй було соромно отримувати статуетки.

Я була здивована, до смерті здивована. Мені було так соромно, дуже соромно. Стояла перед Аріаною Гранде і Ланою Дель Рей, а ще Бейонсе була номінована, і виграла я. Я думала: "Ні, не заслуговую такого." Вони заслуговують,
– сказала Біллі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

Нагадаємо, 27 січня 2020 року відбулася церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі. Епатажна Біллі Айліш виборола чотири статуетки в основних категоріях та стала наймолодшою співачкою, альбом якої визнано найкращим. 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Греммі Біллі Айліш
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