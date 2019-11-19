Біллі Айліш запустила власну лінійку дитячого одягу: відео зі зйомок

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Біллі Айліш запускає дитячу лінійку одягу / Instagram /@billieeilish

17-річна співачка розширює дизайнерські горизонти, орієнтуючись на своїх найменших шанувальників. Її бренд Blohsh існує з минулого року і розробляє для всіх охочих одяг з гардеробу самої зірки. Але відтепер в інтернет-магазині можна придбати стильні дитячі речі.

Американська співачка активно гастролює та розвиває кар'єру в різних галузях. Вона заробляє не лише вокальними здібностями, а й власним бізнесом. Перебуваючи на піку своєї популярності, Біллі Айліш перетворила особистий імідж у бренд. 

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Зірка стала дизайнером повсякденного одягу. У її магазині Blohsh можна придбати речі від об'ємних спортивних штанів до масок для сну. Відсьогодні у продажі з'явилася колекція для дітей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений blōhsh (@blohsh)

Навіть у дитячому одязі помітно бунтарський почерк зірки. Тут не обійшлося без улюбленого кислотного кольору. До цієї лінійки ввійшли шорти, худі, шапки, футболки та навіть шкарпетки. 

На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала відео, на якому оточена маленькими моделями зі своєї колекції. Судячи з захопливих поглядів та щирих дитячих обіймів, зірка отримала справжню насолоду від такої роботи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

Продаж BILLIE EILISH KIDS стартує вже сьогодні, 19 листопада, на офіційному сайті Blohsh

Хто така Біллі Айліш? Це американська співачка та авторка пісень. Дівчина здобула популярність в 2016 році завдяки публікації дебютного синглу "Ocean Eyes". А в березні 2019 року випустила свій перший студійний альбом "When we all all asleep, where do we go?", який очолив американський і британський хіт-паради. Крім того, зірка афішує свою активну громадську позицію, виступаючи за захист планети. Вона не споживає продукти тваринного походження та підтримує боротьбу проти використання пластику й забруднення навколишнього середовища. 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Модні бренди
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