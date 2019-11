Біллі Айліш запустила власну лінійку дитячого одягу: відео зі зйомок

17-річна співачка розширює дизайнерські горизонти, орієнтуючись на своїх найменших шанувальників. Її бренд Blohsh існує з минулого року і розробляє для всіх охочих одяг з гардеробу самої зірки. Але відтепер в інтернет-магазині можна придбати стильні дитячі речі.

Американська співачка активно гастролює та розвиває кар'єру в різних галузях. Вона заробляє не лише вокальними здібностями, а й власним бізнесом. Перебуваючи на піку своєї популярності, Біллі Айліш перетворила особистий імідж у бренд.

Зірка стала дизайнером повсякденного одягу. У її магазині Blohsh можна придбати речі від об'ємних спортивних штанів до масок для сну. Відсьогодні у продажі з'явилася колекція для дітей.

Навіть у дитячому одязі помітно бунтарський почерк зірки. Тут не обійшлося без улюбленого кислотного кольору. До цієї лінійки ввійшли шорти, худі, шапки, футболки та навіть шкарпетки.

На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала відео, на якому оточена маленькими моделями зі своєї колекції. Судячи з захопливих поглядів та щирих дитячих обіймів, зірка отримала справжню насолоду від такої роботи.

Продаж BILLIE EILISH KIDS стартує вже сьогодні, 19 листопада, на офіційному сайті Blohsh.

Хто така Біллі Айліш? Це американська співачка та авторка пісень. Дівчина здобула популярність в 2016 році завдяки публікації дебютного синглу "Ocean Eyes". А в березні 2019 року випустила свій перший студійний альбом "When we all all asleep, where do we go?", який очолив американський і британський хіт-паради. Крім того, зірка афішує свою активну громадську позицію, виступаючи за захист планети. Вона не споживає продукти тваринного походження та підтримує боротьбу проти використання пластику й забруднення навколишнього середовища.