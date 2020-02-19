Біллі Айліш здобула перемогу на British Awards 2020: хто ще став лауреатом премії

Ввечері 18 лютого у Лондоні відбулась урочиста церемонія нагородження преміями British Awards 2020. Найкращі артисти Великобританії постали на червоній доріжці та поборолись за престижні статуетки. Хто ж таки отримав перемогу – читайте у новині LifeStyle 24.

За традицією, масштабне шоу пройшло у O2 Арена, що у Лондоні. Саме там найуспішніші британські артисти красувались перед журналістами, виблискуючи у розкішному та інколи пікантному вбранні. Так, на церемонію British Awards 2020 завітали запальна Lizzo, яка для участі в заході перервала свою відпустку, Біллі Айліш, Льюїс Капалді, Гаррі Стайлс, Еллі Голдінг та інші знаменитості. Гостем вечора став і український артист Монатік.

Цікаво: Греммі-2020: оголошено всіх переможців престижної премії

А от щодо переможців премії, то тріумфатором British Awards 2020 з легкістю можна назвати співака Льюїса Капалді. Саме цей талановитий британець здобув кілька престижних статуеток. Не забули організатори нагородити і Біллі Айліш, яку вважають однією з найуспішніших артистів-початківців. Хто ще став лауреатом премії – читайте у списку переможців.

British Awards 2020: список переможців премії

Найкращий артист – Stormzy

Найкраща співачка – Mabel

Пісня року – Someone You Loved від Льюїса Капалді

Дивіться кліп до пісні Льюїса Капалді Someone You Loved: відео

Найкращий продюсер року – Фред Гібсон

Найкращий гурт – Foals

Найкращий музичний альбом – Psychodrama репера Dave

Відкриття року – Льюїс Капалді

Найкращий іноземний артист – Tyler the Creator

Найкращий іноземна співачка – Біллі Айліш