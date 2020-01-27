Біллі Портер показав найяскравіший образ на червоній доріжці Греммі: фото

50-річний американський артист традиційно шокує вибором образів для гучних світських заходів. На церемонії нагородження Греммі 2020 йому вдалося затьмарити зіркових колег своїм бірюзовим костюмом та капелюхом, всипаним дорогоцінним камінням.

Якщо тріумфаторкою на сцені Греммі 2020 стала 18-річна Біллі Айліш, то на червоній доріжці музичної премії беззаперечним лідером став зірка бродвейських шоу Біллі Портер. Світова модна спільнота визнала його вихід найефектнішим чоловічим образом, проте, судячи зі шквалу обговорення в мережі, актор перевершив навіть вишукані образи популярних співачок та моделей.

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Традиційно над образом Біллі Портера працював стиліст Сем Рателле, який вражає винахідливістю на кожній світській події. Для артиста він пошив розкішний костюм кольору морської хвилі, який складався з комбінезона зі стразами і короткого жакета. Низ штанин дизайнер розшив сріблястою бахромою, яка гармоніювала з взуттям на підборах, густо прикрашеному камінням.



Біллі Портер на церемонії Греммі 2020 / Instagram / @theebillyporter



Взуття Біллі Портера на церемонії Греммі 2020 / Instagram / @theebillyporter

Біллі Портер доповнив look не менш вражаючими аксесуарами, перламутровим манікюром та яскравим макіяжем з сріблясто-бірюзовими стрілками. Проте головною окрасою його вбрання став капелюх від бренду Baja East з бахромою-камінням. Спеціальний механізм дозволяв акторові відкривати обличчя.



Капелюх Біллі Портера на церемонії Греммі 2020 / Instagram / @theebillyporter



Капелюх Біллі Портера на церемонії Греммі 2020 / Instagram / @sarahsokolmillinery

Пропонуємо переглянути добірку не менш епатажних виходів зухвалого Біллі Портера.