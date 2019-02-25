Біллі Портер пояснив, чому прийшов на церемонію Оскар-2019 у сукні-смокінгу

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Біллі Портер в сукні на Оскарі-2019
Біллі Портер в сукні на Оскарі-2019 / Instagram/ @theebillyporter Перевірено

Голлівудський актор Білі Портер вразив прихильників церемонії нагородження Оскар-2019 своїм епатажним вибором вбрання. Він відверто зізнався, чому на світському заході з'явився у смокінгу з пишною спідницею.

Ведучий червоної доріжки на церемонії нагородження Оскар-2019 шокував своєю появою на світському заході, обравши епатажне вбрання. Актор Біллі Портер одягнув смокінг, який доповнювала пишна спідниця зі шлейфом. Голлівудський актор зізнався іноземному глянцю Vogue, чому вирішив з'явитися на премії в такому вигляді.

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Він зауважив, що йому завжди подобалася мода, любов до якої йому прищепили його мама і бабуся.

Але я завжди був обмежений в прояві цієї любові. Коли ти чорношкірий і гей, то твою мужність весь час ставлять під запитання. Я багато разів зіштовхувався з гомофобією в питанні, яке стосується мого гардеробу,
– заявив Біллі Портер.

Також він додав, що завжди мріяв приміряти пишну бальну сукню, а церемонія нагородження Оска-2019 здалася йому найкращим варіантом для втілення свого бажання.

Мені завжди хотілося приміряти бальну сукню, але я не знав, коли і куди я міг би її одягнути. І тут я отримав пропозицію – вести включення з червоного хідника. Я пішов до Крістіану Сіріано і запитав: "У тебе є час, щоб зшити мені сукню?" і він відповів: "Так, звичайно!"
– пояснив свій епатажний образ голлівудський актор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Christian Siriano (@csiriano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Christian Siriano (@csiriano)

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Оскар-2019
Джерело: 24 Канал
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