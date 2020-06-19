Білорусь уже відкрила свої кордони для українських туристів. 24 канал зробив підбірку місць, які можна відвідати, подорожуючи країною.

У Білорусі складна епідеміологічна ситуація, але попри це країна запускає до себе туристів. Редакція 24 каналу закликає бути обережним і берегти себе під час подорожей.

Читайте також МАУ відкрила продажі на перші рейси за кордон: напрямки та ціни

Гродно

Гродно – одне з найстаріших міст у Білорусі. Це місто було культурним, торговим і виробничим центром Чорної Русі. Назва міста Гродно пішло від слова "огороджувати", адже спочатку місто було лише невеликою фортецею.

Зараз Гродно має великий вузол автомобільних шляхів і залізниці, та розташоване на берегах річки Німан.



Місто Гродно / Фото: 888travel.ru

Гомель

У історичних джерелах місто Гомель мав декілька назв: Гомь, Гом’є, Гомій, Гомєй. Походження назви міста пов’язують з назвою народу, який проживав на території сучасного міста. Інші джерела свідчать, що назва міста походить від ім’я засновника цього роду.

Інша версія істориків: в основі назви Гомель лежить давньослов’янське слово "гом", яке означає "пагорб, низовиною, піднесеність над яром".

Сьогодні Гомель – це центр Гомельської області і є другим містом Білорусі за населенням.



Старовинне місто Гомель / Фото: belarus.by

Вітебськ

Вітебськ був заснований у 974 році, але є версії, що й раніше у 947 та 914 роках. У літописах його згадували, як: Відбеск, Відебськ, Вітьбеськ, Вітепеск.

Назву місто отримало від річки Вітьби, на якій він був побудований.



Вітебськ / Фото: slavtour.ru

Біловезька Пуща

Заповідник на південному заході Білорусі – Біловезька Пуща. Вона розташована на річці Буг, Німан і Прип’ять.

Біловезька Пуща – має площу понад 76 тисяч гектарів, а 80% території – це незаймані ліси.

Назва пущі походить від збудованої тут у 13 столітті Білої вежі.



Біловезька Пуща / Фото: 34travel.me

Браславські озера

Браславські озера – група озер, які розташовані в районі міста Браслав Вітебської області. У цій групі є такі озера: Дрив’яти, Снуди, Струсто, Цно, Поцех, Недрава, Неспіш, Войса, Бужа, Береже, Давблі, Погоща та інші.



Браславські озера / Фото: wintra.com.ua

Берестейська фортеця

Фортеця у межах міста Бреста. Холмьскі ворота та головний вхід були зображені на старій банкноті в 50 білоруських рублів.

Щоб виготувати головний монумент пішло 4 тисячі кубічних метрів бетону.



Фортеця у Білорусі / Фото: wikipedia.org

Важливо! Ситуація з коронавірусом у Білорусі критична. Тут не введений карантин та багато хворих (дати кількість станом на той день). Тож редакція 24 каналу закликає вас бути максимально обачними. Маска, рукавиці, часте миття рук – це обов’язкові дії. Також наполегливо радимо уникати контактів з іншими людьми, дотримуватися соціальної дистанції.