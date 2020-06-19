Білорусь – єдина країна, куди можна полетіти без проблем: що там глянути
Білорусь уже відкрила свої кордони для українських туристів. 24 канал зробив підбірку місць, які можна відвідати, подорожуючи країною.
У Білорусі складна епідеміологічна ситуація, але попри це країна запускає до себе туристів. Редакція 24 каналу закликає бути обережним і берегти себе під час подорожей.
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Гродно
Гродно – одне з найстаріших міст у Білорусі. Це місто було культурним, торговим і виробничим центром Чорної Русі. Назва міста Гродно пішло від слова "огороджувати", адже спочатку місто було лише невеликою фортецею.
Зараз Гродно має великий вузол автомобільних шляхів і залізниці, та розташоване на берегах річки Німан.
Місто Гродно / Фото: 888travel.ru
Гомель
У історичних джерелах місто Гомель мав декілька назв: Гомь, Гом’є, Гомій, Гомєй. Походження назви міста пов’язують з назвою народу, який проживав на території сучасного міста. Інші джерела свідчать, що назва міста походить від ім’я засновника цього роду.
Інша версія істориків: в основі назви Гомель лежить давньослов’янське слово "гом", яке означає "пагорб, низовиною, піднесеність над яром".
Сьогодні Гомель – це центр Гомельської області і є другим містом Білорусі за населенням.
Старовинне місто Гомель / Фото: belarus.by
Вітебськ
Вітебськ був заснований у 974 році, але є версії, що й раніше у 947 та 914 роках. У літописах його згадували, як: Відбеск, Відебськ, Вітьбеськ, Вітепеск.
Назву місто отримало від річки Вітьби, на якій він був побудований.
Вітебськ / Фото: slavtour.ru
Біловезька Пуща
Заповідник на південному заході Білорусі – Біловезька Пуща. Вона розташована на річці Буг, Німан і Прип’ять.
Біловезька Пуща – має площу понад 76 тисяч гектарів, а 80% території – це незаймані ліси.
Назва пущі походить від збудованої тут у 13 столітті Білої вежі.
Біловезька Пуща / Фото: 34travel.me
Браславські озера
Браславські озера – група озер, які розташовані в районі міста Браслав Вітебської області. У цій групі є такі озера: Дрив’яти, Снуди, Струсто, Цно, Поцех, Недрава, Неспіш, Войса, Бужа, Береже, Давблі, Погоща та інші.
Браславські озера / Фото: wintra.com.ua
Берестейська фортеця
Фортеця у межах міста Бреста. Холмьскі ворота та головний вхід були зображені на старій банкноті в 50 білоруських рублів.
Щоб виготувати головний монумент пішло 4 тисячі кубічних метрів бетону.
Фортеця у Білорусі / Фото: wikipedia.org