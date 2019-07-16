Білосніжний стиль: Іванка Трамп вразила прихильників вбраннями
Представниці Білого дому продовжують вражати новими публічними виходами. Зокрема, днями Іванка Трамп засвітила три білосніжні образи на офіційних зустрічах.
Ймовірно, на такі вбрання політика надихнула її знаменита мачуха – Меланія Трамп. Для повернення у Вашингтон після 2-денної відпустки перша леді обрала стильну сукню, яку обговорили всі світові ЗМІ.
Читайте також: Іванка Трамп додала пікантності своєму образу для ділової зустрічі: фото
Після такого виходу Іванка Трамп, мабуть, теж захотіла потрапити в епіцентр гламурних новин. І це їй успішно вдалось. На трьох різних подіях вона засвітила білосніжні вбрання, які прикували увагу журналістів та учасників подій.
Так, під час поїздки до Південної Кореї політик постала перед камерами у розкішній білій сукні з рукавами та поясом. Іванка Трамп зустрілась із міністром закордонних справ та взяла участь в Форумі з розширення прав і можливостей жінок.
А от для поїздки до Західної Африки Іванка Трамп обрала більш буденне вбрання. Політик відвідала країну Кот-д'Івуар у білій сукні на ґудзиках та взутті без підборів.
Окрім цього, на Instagram-сторінці Іванки Трамп з'явились знімки із відвідин Фонду стимулювання WGDP. Там знаменита американка взяла участь у дискусії у стильному штанному костюмі і топі. На трьох офіційних зустрічах Іванка Трамп виглядала розкішно.