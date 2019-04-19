Білосніжна сукня і пальто в квітковий принт: Меланія Трамп здійснила ефектний вихід

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @alwaysmelania

Попри те, що перша леді США часто віддає перевагу монохромним образам, яскравим "лукам" у сонячний квітневий день однозначно бути! Так, в четвер, 18 квітня, Меланія Трамп засвітила весняний образ під час прибуття в Мар-а-Лаго.

Через кілька днів, 21 квітня, католицький світ святкуватиме Великдень. Тому президентське подружжя традиційно відправилося у власний маєток, який розташований у Мар-а-Лаго, що у Флориді. Так, перед папараці Меланія Трамп постала у передсвятковому яскравому образі.

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Для подорожі літаком Меланія Трамп обрала білу сукню класичного крою до колін. Проте її образ не залишився без яскравих акцентів. Так, поверх плаття вона накинула світле пальто з яскравим квітковим принтом, а доповнила образ помаранчевими туфлями-човниками та сонцезахисними окулярами.

Вбрання її чоловіка Дональда Трампа було доволі звичним. Він одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та червону краватку. Подружжя міцно трималося за руки та залюбки віталися з папараці.

Меланія Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Instagram / @alwaysmelania

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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