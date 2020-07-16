Радниця американського президента та його донька Іванка Трамп вкотре зачарувала прихильників. Артистка здійснила офіційну зустріч у Білому домі, на яку прийшла у білосніжному вбранні.

Знімки одразу ж поширили на фан-сторінках Іванки Трамп. Згідно з фото, знаменита модниця підібрала брендові вироби, які зробили її образ бездоганним.

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Іванка Трамп красувалась перед камерами у спідниці плісе з масивним ременем та блузі з трендовими широкими рукавами від Emilia Wickstead. До одягу політик обрала золоті босоніжки Gianvito Rossi, які додали розкоші її вигляду. А от з аксесуарів Іванка Трамп надала перевагу сумці від Chanel та золотим кольє-ланцюгом.

В час пандемії коронавірусу американка вирішила дотримуватись порад ВООЗ. Відтак, виходячи зі свого маєтку, Іванка Трамп позувала перед папараці у медичній масці.

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Відомо, що в такому ефектному літньому образі Іванка Трамп прийшла на зустріч з бізнесменами, де обговорила питання працевлаштування молоді та вакансій загалом. Після зустрічі політик записала відео, в якому розповіла про результати офіційної бесіди.