Популярна українська співачка Ірина Федишин стала гостею ранкової програми на одному з українських телеканалів. Вона вкотре продемонструвала стильний аутфіт та зачарувала красою, поставши перед камерами у вишуканій білій сукні.

Яскравими фото артистка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Народна улюблениця неодноразово показувала свої вбрання. Щоразу вона демонструвала чудовий смак в одязі та хизувалася стрункою фігурою.

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Образ Ірини Федишин

На ранковий ефір знаменитість прибула у білій сукні довжини міді на бретелях. Вбрання мало спокусливе декольте та зверху було декороване маленькими ґудзиками білого кольору. Ірина поєднала look із біло-блакитними босоніжками на високих підборах. Доповнила літній ауфіт яскравими сережками з бахромою та браслетом в тон. Біляве волосся вона вклала у локони, а на обличчі зробила насичений макіяж із коричневими тінями на повіках та червоною помадою на губах.

Виконавиця незмінно усміхається. Вона не втрачає оптимізму і в будь-якій ситуації вбачає позитив. Прихильники знають її не лише як талановиту співачку, а й як прекрасну жінку, завжди радісну та привітну.



Ірина Федишин із червоною помадою на губах / Instagram / @irynafedyshyn



Співачка Ірина Федишин у білій сукні / Instagram / @irynafedyshyn



Вишукана Ірина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn