Більше емоцій: фанати додали реалістичності героям "Король Лев" як з оригінального мультфільму

Знаменитий римейк студії Disney "Король Лев" розділив думки своїх глядачів: хто говорить, що оновленим персонажам бракує емоцій, через що немає можливості проникнутись духом фільму, а інші переконані, що саме така особливість додає реалістичності анімованим тваринам. Фанати вирішили виправити цю ситуацію і показати її з двох сторін.

Художники під псевдонімами Ellejart і Design By Feo за допомогою фоторедакторів наклали емоції тварин з оригінального мультфільму "Король Лев" 1994 року на героїв сучасної картини. Відтак, переживання, гнів, страх та інші почуття головних героїв стрічки можна краще зрозуміти і побачити тим кіноманам, які вже встигли побувати на прем'єрі нового фільму.

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Додамо, що в новому мультфільмі творці комбінували CGI-графіку з "живими" кадрами, тому і прихильники оригінальної версії з дитинства не змогли сповна зрозуміти, що відчувають в певні моменти улюблені герої. У невеличкій підбірці художників з Bored Panda пропонуємо порівняти героїв з фільму 2019 року, якими вони є, і як їх бачать митці – з емоціями. Більше робіт художника ви можете переглянути тут і тут.



Шрам / Nikolay Mochkin



Шрам / Nikolay Mochkin



Рафікі / Nikolay Mochkin



Сімба / Nikolay Mochkin



Сімба / Nikolay Mochkin



Сімба / Nikolay Mochkin



Сімба / Nikolay Mochkin



Сімба / Nikolay Mochkin



Сімба / Nikolay Mochkin



Тімон і Пумба / Nikolay Mochkin



Нала / Nikolay Mochkin



Постер "Короля Лева" 2019 / Nikolay Mochkin