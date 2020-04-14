Більше не брюнетка: Катерина Кухар змінила колір волосся на карантині

Суддя проєкту "Танці з зірками" дотримується карантинного режиму разом з родиною. Проте, як справжній жінці, Катерині Кухар не вистачає звичних б'юті-процедур. На самоізоляції чоловік допоміг їй змінити імідж фатальної брюнетки на образ тендітної блондинки.

Кардинальними змінами зовнішності Катерина Кухар поспішила поділитися на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зізналася, що впродовж карантину їй довелося забути про манікюр та педикюр, а новий ритм життя надихнув на натуральність в іміджі.

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Балерина вирішила розпочати зміни з кольору волосся: вона перефарбувалася з брюнетки у медово-коньячний блонд. Катерина Кухар зізналася, що над її образом працював чоловік, який раніше мав перукарський досвід під час спільних гастролей. Як виявилося, коханий Олександр Стоянов чаклував над природним іміджем цілих 15 годин.

Мій чоловік знову став старанним студентом. 15 годин роботи і оновлена дружина – знайома незнайомка у нього в ліжку,

– прокоментувала Катерина Кухар.

Фоловери зірки швидко оцінили новий образ кумира і винесли свій вердикт – натуральність пасує балерині. Прихильники не скупилися на компліменти і зауважили, що чоловік Катерини справжній майстер: "Чоловіку браво! Вам дуже пасує", "Ви стали ніжнішою з цим кольором волосся, природнішою і натуральнішою", "З цим кольором волосся ви стали ніжною дівчинкою, а були фатальною стервою".

Слід зазначити, що Катерина Кухар – не перша зірка, яка наважується на б'юті-зміни у домашніх умовах. Раніше Сергій Бабкін взявся за електробритву у власній ванній, а його дружина Сніжана самостійно пофарбувала волосся. У той час голлівудський актор Брюс Вілліс зважився на експерименти над іміджем доньки. Зірковий тато побрив дівчинку наголо.