Більше не Пітт: Анджеліна Джолі змінила прізвище в паспорті, – ЗМІ

Хоч голлівудська актриса Анджеліна Джолі завжди з’являлась у титрах фільмів та заголовків ЗМІ з дівочим прізвищем, у паспорті воно було подвійним – Джолі Пітт. За інформацією ЗМІ, кіноактриса змінила прізвище, залишивши лише "Джолі".

Через 2,5 роки після поданої заяви на розірвання шлюбу екс-подружжя 12 квітня офіційно розлучилось. Одразу ж після нового статусу холостячки Джолі взялась за власне прізвище, яке при одруженні у 2014 році вирішила змінити.

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За інформацією видання Entertainment Tonight, зірка звернулася до суду з клопотанням про зміну прізвища і суд задовольнив прохання акторки. Тому тепер Анджеліна Джолі повністю позбавила себе від всього, що пов'язувало її з колишнім чоловіком.

Варто додати, що актриса вже не вперше відмовилась від подвійного прізвища. До 2002 року Джолі мала приставку "Войт" – від її батька Джона Войта. Але відомо, що у неї залишились погані стосунки з батьком і того ж року суд також задовольнив її прохання щодо зміни прізвища.

Що відомо про розлучний процеc Джолі та Пітта?Голлівудське подружжя, за чутками ЗМІ, закрутило роман на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт". На той час Бред Пітт був одружений із зіркою телесеріалу "Друзі" Дженніфер Еністон і невдовзі у 2005 році розлучився із нею. У січні Джолі оголосила, що очікує на дитину від актора, тим самим підтвердивши їхній роман. Після семи років спільного життя у 2012 році вони оголосили про заручини, а в 2014 – одружились. Вже через 2 роки вони подали документи на розлучення, причини якого достеменно невідомо.



Протягом цього часу пара ніяк не могла узгодити питання стосовно опіки над їхніми спільними дітьми, яких є шестеро. У грудні 2018 року актори підписали угоду, згідно з якою мають рівні права у вихованні нащадків. Вже в квітні 2019 року пара офіційно розлучилась.